Liger Public Review: कमजोर कहानी-खराब स्क्रीनप्ले, विजय देवरकोंडा की 'लाइगर' को लोगों ने बताया डिजास्टर

Liger Public Review: आखिरकार इंतजार खत्म हुआ! साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. लाइगर एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है. इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और लाइगर ने थिएटर्स में दस्तक भी दे दी है.

दर्शकों को कैसी लगी लाइगर?

लाइगर के रिलीज होते ही दर्शकों ने फिल्म को लेकर अपना फीडबैक देना शुरू कर दिया है. विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की लाइगर को दर्शकों के मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं. किसी को फिल्म पसंद आ रही है, तो कई लोग फिल्म की स्टोरी से लेकर स्क्रीनप्ले तक को खराब बता रहे हैं.

लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने के बाद दर्शकों को लाइगर से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन कई लोग लाइगर को डिजास्टर बता रहे हैं. ऐसे में अब विजय देवरकोंडा की फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीद पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

लाइगर के बारे में क्या कह रहे यूजर्स?

एक यूजर ने लाइगर का रिव्यू करते हुए लिखा- डिजास्टर मूवी, बकवास सीन्स. विजय देवरकोंडा के एरोगेंस ने फिल्म को बर्बाद कर दिया है. विजय को पहले सीखना चाहिए और फिर बॉलीवुड में आना चाहिए.

एक दूसरे यूजर ने लाइगर को 2 स्टार देते हुए फिल्म को बिलो एवरेज बताया है. यूजर ने लिखा- स्टोरी में कोई अवेयरनेस नहीं है. सबसे खराब स्क्रीनप्ले है. खराब गाने हैं. फर्स्ट हाफ एवरेज हैं और सेकेंड हाफ फ्लॉप है.

#LigerReview : Below Average FILM ⭐⭐/5



Cons:



1) No Newness in the Story😴



2) Worst Screen Play👎



3) Precimax & Climax🥴🥴



4) Worst Song's & BGM 🥲



Pro's:



1) #VijayDevarakonda Acting 🔥



Average 1st Half & Flop 2nd Half#Liger Finally verdict : ROD LAGAA DENGEE... — Siddarth Naidu (@SiddarthDHF_AA) August 25, 2022

कुछ लोगों को लाइगर पसंद भी आ रही है. एक यूजर ने फिल्म की तारीफ में लिखा- एक कमर्शियल एंटरटेनर है, जिसमें इमोशंस और हीरोइज्म का अच्छा ब्लेंड. रूटीन स्टोरी को इंगेजिंग अंदाज में पेश किया गया है. फिल्म का सेकेंड हाफ बेहतर हो सकता था. ओवरऑल हिट मूवी.

A Mass commercial entertainer with proper blend of emotions and heroism, routine story presented in engaging manner with Puri mark elevations.2nd half could have been better.. overall a Hit movie 3/5 #LigerHuntBegins #ligerreview — Guddu pandit 🥚 (@vkholic18) August 25, 2022

#Liger #ligerreview Quick Review - Very Poorly written and executed. Cringe level performances and scenes. Nothing special in this, not even a single thing to praise in this movie. Rating would be - 1/5. In Simple words, Liger = Disaster. pic.twitter.com/tFUVsjISgS — Bhuvan’s Journey (@bhuvans_journey) August 25, 2022

#Liger 2nd half good. MMA fights and bgm are awsome.little drag but climax is great. Ending felt quite sudden. Overall Liger 1st half is excellent and 2nd half good. Blockbuster movie. #ligerreview #LigerMovie — Maahi (@itz_me_maahi) August 24, 2022

Stammering kills the movie, it became so unbearable after 30 mins i to movie. What happened to the old puri sir? Overall a below average fare. #ligerreview — ravi (@Ravisharma0070) August 25, 2022

#ligerreview Waste of time



Worst story & very weak screenplay. Big cast no use. Don't give it a try. #LigerMovie#Liger

⭐/5 - Trash pic.twitter.com/CLUFVRlJYm August 25, 2022

सोशल मीडिया पर विजय देवरकोंडा की फिल्म को यूं तो मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं. लेकिन ज्यादातर लोग फिल्म को लेकर निगेटिव ही रिव्यूज दे रहे हैं. ऐसे में अब ये कहना मुश्किल है कि लाइगर दर्शकों के दिल जीतकर हिट साबित हो भी पाएगी या नहीं. खैर ये भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा.

फिल्म लाइगर की बात करें तो मूवी में विजय एक किक बॉक्सर के रोल में दिखेंगे. अनन्या पांडे के साथ उनका लव एंगल दिखाया जाएगा. फिल्म को पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया है और इसे तेलुगू, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया है. अब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म क्या कमाल दिखाती है ये भी जल्द पता चल जाएगा.