कभी 200 रुपये कमा पाते थे धर्मेंद्र, गैराज में किया काम, जानें उनके संघर्ष की कहानी

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं. वो उम्र संबंधी समस्याओं के कारण कुछ समय से अस्वस्थ थे. धर्मेंद्र ने अपनी शानदार एक्टिंग के कारण फैंस के दिलों पर राज करते हैं. हालांकि उनके सफल होने के पीछे कई संघर्ष की कहानियां है. आम लोगों की तरह ही वो मुंबई पहुंचे थे. अपने स्ट्रगल की स्टोरी उन्होंने एक बार रियलिटी शो 'इंडियन आइडियल 11' के मंच से सभी को सुनाई थी.

और पढ़ें

फिल्मी करियर की तरफ देखें तो एक्टर ने साल 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे लोगों के दिलों में छा गए. लेकिन उनका यहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था.

सिर्फ 200 रुपये में किया गुजारा

पंजाब के लुधियाना में जन्मे धर्मेंद्र अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए काफी इमोशनल हो गए थे. उन्होंने कहा था, 'मैं शुरुआती दिनों में गैरेज में सोता था, मेरे पास मुंबई में रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन पैसे कमाने की चाह हमेशा से मेरे अंदर थी. इसी वजह से मैं पार्ट टाइम जॉब ड्रिलिंग फर्म में करता था, जहां मुझे 200 रुपये मिलते थे. 200 रुपयों में मेरा गुजारा नहीं हो पाता था. इसलिए इसके बाद मुझे और पैसा कमाने के लिए ओवरटाइम करना पड़ा था.

Advertisement

स्कूल के दिनों को किया याद

शो के दौरान उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को भी याद किया. एक्टर ने कहा, 'मैं अपनी स्कूल के बाद अक्सर एक पुल के पास जाया करता था. जहां मैं अपनी मंजिल के बारे में सोचता था. वहां मैं घंटों बैठा रहता था. लेकिन आज जब मैं वहां जाता हूं तो एक आवाज सुनाई देती है, धर्मेद्र तू एक्टर बन गया.' इस बात को याद करते हुए धर्मेंद्र काफी इमोशनल हुए थे.

जब बोले धर्मेंद्र में किसान का बेटा हूं

एक इंटरव्यू में जब एक्टर से पूछा गया था कि वो इतने फिट कैसे हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा था, 'मैं किसान का बेटा हूं. खेत की मिट्टी हाथों पर नहीं, दिल पर भी असर करती है. उसी मिट्टी से मुझे जड़ें मिली हैं. मैं अपने फॉर्महाउस पर गायों से बात करता हूं, पेड़ों की छांव में मुझे काफी चैन मिलता है.' बता दें कि धर्मेंद्र के पिता किशन सिंह देओल , स्कूल हेडमास्टर थे लेकिन इसके बावजूद परिवार खेती-किसानी के करीब था.

1970 में बने सबसे हैंडसम पुरुष

1960 के दशक में हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले धर्मेंद्र ने करीब 300 फिल्मों में काम किया है. 1970 के दशक में मध्य दुनिया के सबसे हैंडसप पुरुषों में भी जगह मिली थी. इसके अलावा धर्मेंद्र वर्ल्ड आयरन मैन अवॉर्ड से भी नवाजे जा चुके हैं. धर्मेंद्र की सबसे फेमस हिट फिल्मों में 'सत्यकाम', 'खामोशी', 'शोले', 'क्रोधी' और 'यादों की बारात' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं.

Advertisement

धर्मेंद्र ने की दो शादियां

बता दें कि वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं. पहली शादी प्रकाश कौर से और दूसरी शादी हेमा मालिनी से. धर्मेद्र के कुल 6 बच्चे हैं. धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के चार बच्चे हुए- सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल. वहीं हेमा के दो बच्चे हुए, ईशा और अहाना.



---- समाप्त ----