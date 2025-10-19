scorecardresearch
 

Feedback

आर्यन की सीरीज में छाया एक्टर, सक्सेस देख इमोशनल हुए करण जौहर, बोला- मुझे कॉल करके...

लक्ष्य लालवानी करण जौहर की फिल्म 'किल' से अपना सिल्वर स्क्रीन डेब्यू कर चुके हैं. उन्हें प्रोड्यूसर का सपोर्ट मिला है, जिसपर हाल ही में उन्होंने बात की और बताया कि करण को उनमें क्या खासियत दिखती है.

Advertisement
X
करण जौहर की मेंटरशिप पर बोले लक्ष्य (Photo: Instagram @lakshya)
करण जौहर की मेंटरशिप पर बोले लक्ष्य (Photo: Instagram @lakshya)

आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' कई लोगों के लिए सक्सेस की रौशनी लेकर आई. लक्ष्य लालवानी, जो टीवी और फिल्मों से अपनी पहचान बना चुके थे. उन्हें भी इस सीरीज ने सभी के बीच पहुंचने का मौका दिया. लक्ष्य करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर चुके थे. अब उन्होंने प्रोड्यूसर संग अपने बॉन्ड पर बात की है.

करण जौहर संग अपने बॉन्ड पर क्या बोले लक्ष्य?

राज शमानी के पॉडकास्ट पर लक्ष्य ने करण जौहर संग अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि करण को एक्टर का देसीपन काफी पसंद आया था. वो उनकी पर्सनैलिटी से काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने लक्ष्य को अपना अंदाज नहीं बदलने की सलाह दी. एक्टर ने इसी दौरान करण को अपना मेंटोर बताया.

लक्ष्य ने कहा, 'करण सर से मिलने से पहले मैं बहुत नर्वस था. वो बहुत विनम्र थे मेरे साथ, मुझसे पूछा कि कौनसी फिल्में देखते हो और मुझसे हिंदी में ही बात की क्योंकि उन्हें शायद मालूम था कि मैं दिल्ली से हूं. उस वक्त मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता था. मैं डरा हुआ था और आत्मविश्वास नहीं था. जो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, बोल दी. बाद में मैं हिंदी में स्विच हो गया.'

Advertisement

'उन्हें मेरा हिंदी बोलना पसंद आया, मुझे लगता है उनके आसपास किसी ने ऐसा नहीं किया था. मैं हैरान था कि कोई कैसे इतना विनम्र और नॉर्मल रह सकता है? मुझे लगा कि उनमें थोड़ा सा अहंकार होगा, मैंने सोचा था कि वो मुझे कहीं और बैठने को कहेंगे. लेकिन उन्होंने मुझसे एक दोस्त की तरह ही बात की.'

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सक्सेस के बाद लक्ष्य के लिए क्या बदला?

लक्ष्य ने आगे ये भी बताया कि करण ने उन्हें 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सक्सेस के बाद कॉल भी किया था. एक्टर ने बताया, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस के बाद वो काफी इमोशनल हो गए थे. उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमपर गर्व है बेटा. लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं. मुझे एक पिता जैसा महसूस हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे ने क्लास में टॉप किया है.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lakshya (@lakshya)

बता दें कि लक्ष्य जल्द ही करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी एक और फिल्म 'चांद मेरा दिल' में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ अनन्या पांडे भी होंगी. कुछ दिनों पहले फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में हो रही थी. दोनों स्टार्स को वहां स्पॉट भी किया गया. हालांकि अभी तक फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement