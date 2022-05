BoycottLaalSinghChaddha, टॉम हैंक्स को कॉपी करने पर ट्रोल हुए Aamir Khan, एक्टिंग का उड़ा मजाक

आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर रिलीज हो गया है. मूवी के ट्रेलर ने जहां आमिर खान फैंस का दिन बना दिया. वहीं कई लोगों की उम्मीदों पर ट्रेलर ने पानी फेरा है. हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप और टॉम हैंक्स के फैंस को आमिर की लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रास नहीं आया. तभी तो वे इस आइकॉनिक मूवी का रीमेक बनाने पर भड़के उठे. आमिर खान को टॉम हैंक्स को कॉपी करने पर ट्रोल किया जा रहा है.

ट्रोल हुए आमिर खान

आमिर का एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस को खराब करना यूजर्स को पसंद नहीं आया है. कईयों को लगता है कि आमिर खान की परफॉर्मेंस धूम 3, पीके का एक्सटेंशन है. वहीं दूसरे कुछ यूजर्स ने टॉम हैंक्स की फिल्म को एक बड़ी गलती बता दिया है. एक यूजर लिखता है- ये फॉरेस्ट गंप नहीं ये फॉरेस्ट डंप है. ऐसा घटिया ट्रेलर. फॉरेस्ट गंप बेस्ट फिल्मों में से एक है. लाल सिंह चड्ढा बकवास लग रही. एक भी सीन देखने लायक नहीं. इस फिल्म को बनाया ही क्यों गया?

आमिर खान की एक्टिंग पर उठे सवाल

दूसरे ने लिखा- मुझे ये पीके और धूम 3 के समर का कॉम्बो लगा. दोनों की बॉडी लैंग्वेज सेम. बस शाहरुख खान सर के कैमिया का इंतजार है. यूजर्स ने आमिर खान के आईज एक्सप्रेशन को देख उन्हें मिस्टर बीन की चीप कॉपी बता दिया है. रीमेक बनने से परेशान एक शख्स ने लिखा- अरे भाई ऑरिजनल देखना है ऑरिजनल. डुप्लीकेट नहीं. ट्विटर पर #BoycottLaalSinghChaddha ट्रेंड हो रहा है. यूजर्स ने आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा रोल में एक्टिंग पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि टॉम हैंक्स को कॉपी करने की कोशिश में आमिर खान फेल हुए.

Amir khan is usually not known to make parallel cinema (but i personally liked dhobi ghaat and peepli live). he usually makes films to appeal masses and family audience to be precise and #LalSinghChaddha has everything that he wants. it'll certainly bring bollywood back on track. pic.twitter.com/VNANKhzFzQ — Supertramp (@Cine_vichaar) May 29, 2022

Instead of #laalsinghchadda i will watch #ForestGump again. What a brainless lot The top layer of Bollywood is!!! Engineering me topo maarke project complete karne jaisi movie banate rahte hai.Amir seems hell bent on acting like @tomhanks but falls flat.#LalSinghChaddhaTrailer — GAURAV RANADE GRANADE 💣 (@GUARSEED) May 29, 2022

It felt The Combo of PK & Samar (Dhoom 3)



PK ka Character Aur Samar ki Body Language



Only waiting for Shah Rukh Sir's Cameo#AmirKhan #KareenaKapoorKhan#laalsinghchadda#LaalSinghChaddhaTrailer pic.twitter.com/gk0MgEzEt3 — Harshit Gupta (@hrctgofficial) May 29, 2022

#ForrestGump nhi ye forest dump hai

Aisa ghatiya trailer #ForrestGump is one of the best movies ever made and this looks like just shit

Not even one scene is watchable of this

Man why did they even make this movie?#LaalSinghChaddha#LaalSinghChaddhaTrailer #laalsinghchadda pic.twitter.com/eudmmL9qAo — J (@smiley00321) May 29, 2022

अगस्त में रिलीज होगी आमिर की फिल्म

लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर पर लोगों के आए रिएक्शन देखने के बाद तो फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर राह मुश्किल सी नजर आती है. हालांकि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना बेमानी होगा. इस फिल्म से एक बार फिर करीना कपूर खान और आमिर खान की जोड़ी स्क्रीन पर दिखेगी. फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मूवी में नागा चैतन्या, मोना सिंह भी अहम रोल में दिखेंगे. फिल्म का निर्देशन अद्वैत चंदन ने किया है.

