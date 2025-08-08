scorecardresearch
 

फिल्म 'रामायणम्' में रावण का नाना बनेगा ये TV एक्टर, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में कर चुका काम

चेतन हंसराज की रामायणम् में एंट्री (Photo: Instagram/(@chetan_hansraj)
फिल्म 'रामायणम्' का फर्स्ट लुक जिस दिन से रिलीज हुआ है, तब से ऑडियंस के बीच इसे लेकर काफी बज बना हुआ है. हर कोई इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेकरार है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन और नमित मल्होत्रा-यश के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म की लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही हैं. अब रणबीर कपूर की इस फिल्म में टीवी एक्टर की एंट्री पर मुहर लग गई है. यह टीवी एक्टर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' जैसे सीरियल में अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत चुका है.

बता दें कि टीवी का पॉपुलर एक्टर चेतन हंसराज ने हाल ही में खुलासा किया है कि वो फिल्म 'रामायणम्' में नजर आएंगे. इसी के साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि फिल्म की शुरुआत ही उनके रोल से होगी, जो कहानी को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण है.

चेतन हंसराज का क्या रोल होगा?
मिनट्स ऑफ मसाला को दिए इंटरव्यू में चेतन ने 'रामायणम्' के शूट के बारे में बताया. उन्होंने कहा, 'मैंने रामायणम् की शूटिंग खत्म की है. ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा काम है. क्या अविश्वनीय शूट था. हॉलीवुड के जिस क्रू के साथ हमने काम किया, वो लीजेंड्स थे.' वहीं अपने रोल के बारे में बताते हुए चेतन ने कहा, 'मैं फिल्म में रावण के नाना का रोल प्ले कर रहा हूं. ये बहुत ही ज्यादा अहम रोल है. मैंने अपनी लाइफ में जितने भी शूट किए, ये उनमें से सबसे बेस्ट था. अभी तो ये शुरू ही हुई है, जब सभी के सामने आएगा तो पता चलेगा किस स्केल पर किया गया है.'

हॉलीवुड के लोगों ने क्या कहा?
वहीं चेतन ने आगे कहा, 'मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा. यहां तक की फिल्म के सेट पर मौजूद हॉलीवुड के लोग भी बोल रहे थे कि बॉस ये अलग ही है. जिस लेवल पर शूटिंग कर रहे हैं, ये कुछ और ही है. मैंने फिल्म के सेट पर बहुत कुछ सीखा.'

कब रिलीज होगी फिल्म रामायणम्?
बता दें कि 'रामायणम्' का पहला पार्ट दिवाली 2026 में और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा. फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी राम और सीता की मुख्य भूमिका में हैं. जबकि यश रावण की भूमिका में हैं. इसके अलावा लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे, हनुमान के रोल में सनी देओल नजर आएंगे.

