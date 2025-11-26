scorecardresearch
 

Feedback

शादीशुदा कुमार सानू संग लिवइन में थीं कुनिका, क्यों टूटा रिश्ता? 30 साल बाद तोड़ी चुप्पी

कुनिका सदानंद बिग बॉस 19 में कई बार अपने रिश्तों पर बात करती दिखीं. उन्होंने कुमार सानू संग रिश्ते का भी सच बताया. बिग बॉस से बाहर होने के बाद एक बार फिर उन्होंने कुमार सानू संग रिलेशनशिप का सच बताया है.

Advertisement
X
कुमार सानू संग रिश्ते पर बोलीं कुनिका सदानंद (PHOTO: Screengrab)
कुमार सानू संग रिश्ते पर बोलीं कुनिका सदानंद (PHOTO: Screengrab)

बिग बॉस 19﻿ से बाहर होने के बाद कुनिका सदानंद ने सिंगर कुमार सानू के साथ अपने पुराने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. कुनिका का कहना है कि उन्हें अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई अफसोस नहीं है.

अफेयर पर क्या बोलीं कुनिका 
बिग बॉस 19 में कुनिका को कई बार अपने अतीत के बारे में बात करते देखा गया. शो से बाहर आने के बाद SCREEN से बातचीत में कुनिका ने कहा, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नीलम, गौरव या फरहाना से बात करते वक्त बताया. इसका मकसद दूसरे कंटेस्टेंट्स को सीमाओं के बारे में सिखाना था.

'मैं बताना चाहती थी कि ज्यादा उम्मीद न रखना या लोगों को खुश करने में नहीं लगे रहना. ये सब मैंने जानबूझकर नहीं कहा था. मेरा मकसद कभी किसी को नीचा दिखाना नहीं था. जहां तक मेरे रिश्तों की बात है, वो उस वक्त सही थे. मैं मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में थी, जहां मैं जो महसूस कर रही थी वो सही था.'

सम्बंधित ख़बरें

Kunickaa Sadanand
मालती को लेस्बियन बुलाने का कुनिका सदानंद को पछतावा, बोलीं- मेरी गलती थी 
Kunickaa sadanand eliminated from Bigg boss 19
BB 19: फिनाले से पहले इस कंटेस्टेंट का खेल हुआ खत्म, शुरू हुई किचन पॉलिटिक्स 
Salman Khan exposes tanya mittal game in Bigg boss 19
क्रिकेटर दीपक की बहन को कहा लेस्बियन, कुनिका पर भड़के सलमान 
Kunickaa Sadanand
कुनिका के बेटे ने मंदिर में रचाई शादी? सलमान ने दी गुड न्यूज, एक्ट्रेस शॉक्ड  
Kunika Sadanand
महीनों बाद पोतियों से मिलकर रो पड़ीं कुनिका, बेटे ने लगाया गले, हुआ इमोशनल  

30 साल तक नहीं की बात
TOI से बात करते हुए कुनिका ने कुमार सानू संग रिश्ते पर कहा कि मैंने अपने रिश्ते के बारे में लगभग तीस साल तक बात नहीं की. कभी इसे सार्वजनिक रूप से नहीं बताया. आखिरकार, मैंने शो में इसके बारे में बात की. जब हमारा रिश्ता शुरू हुआ था, तब वो कानूनी तौर पर शादीशुदा थे, लेकिन अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और हम दोनों साथ रहते थे. उस समय मैं भी शादीशुदा नहीं थी. फिर उनका किसी और से रिश्ता बन गया और मैंने ये रिश्ता छोड़ दिया. 

Advertisement

कुनिका ने आगे कहा कि सलमान को हमेशा मेरे रिश्तों के बारे में पता था. उन्हें इसलिए पता था, क्योंकि हम साथ में सेट पर काम करते थे और वो बातें सुन लेते थे. या मीडिया मुझसे सवाल करती थी, तो मैं सबकुछ खुलेआम स्वीकार कर लेती थी. उन्हें पता था कि मुझे किस पर क्रश था और किसके साथ मेरा असली रिश्ता था, जिसमें कुमार सानू जी भी शामिल थे.

'जब मेरी शादी हुई थी, तब भी इंडस्ट्री के लोगों को इसकी जानकारी थी. ऐसा ही होता है, हम सब एक-दूसरे की जिंदगी के बारे में जानते हैं. जैसे मुझे सलमान की जिंदगी में क्या चल रहा है इसका पता होता है, क्योंकि हम को-एक्टर हैं और स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं.'

कुनिका सदानंद ने दो शादियां की हैं, लेकिन उनकी दोनों शादियां असफल रहीं. कुनिका दो बेटों की मां हैं. पति से तलाक लेकर उन्होंने अकेले बच्चों की परवरिश की. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement