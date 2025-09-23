scorecardresearch
 

दो शादियां-एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कैसे अचानक विवादों में आई कुमार सानू की जिंदगी

90 के दशक के लोकप्रिय सिंगर कुमार सानू की पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चा में है. एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने उनके साथ रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए हैं. वहीं अब उनकी पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य ने तलाक के 32 साल बाद सिंगर पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

कुमार सानू ने एक्स वाइफ को किया टॉर्चर (PHOTO: Instagram @kumarsanuofficial)
कुमार सानू ने एक्स वाइफ को किया टॉर्चर (PHOTO: Instagram @kumarsanuofficial)

90 के दशक के मशहूर सिंगर कुमार सानू के गानों का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. पर आजकर उनकी निजी जिंदगी हेडलाइन बनी हुई है. एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने सिंगर को लेकर टीवी पर कई खुलासे किए हैं. कुनिका की बातें अब तक लोग भूले नहीं थे. इस बीच सिंगर की पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य ने अपने बयानों से हलचल मचा दी है. 

क्यों चर्चा में कुमार सानू की पर्सनल लाइफ?
कुमार सानू के गानों के बिना 90s किड्स की जिंदगी का जश्न अधूरा सा लगता है. लेकिन आज कल उन्हें लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. बिग बॉस में कुनिका सदानंद ने कुमार सानू संग रिश्ते पर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि वो शादीशुदा शख्स के साथ सालों तक रिश्ते में थीं, लेकिन उन्हें धोखा मिला. वो शख्स मशहूर सिंगर है. 

कुनिका के बाद उनके बेटे अयान ने एक इंटरव्यू में कुमार सानू को टॉक्सिक बताया. उन्होंने कहा कि उनकी मां एक गलत इंसान के साथ रिश्ते में थीं. इन बातों को लेकर चाय पर चर्चा चल रही थी. इस बीच रीता भट्टाचार्य ने कई शॉकिंग खुलासे किए. तलाक के 32 साल बाद उन्होंने कुमार सानू को अय्याश इंसान बताया. रीता ने कहा कि वो सिंगर ने उन्हें प्रेग्नेंसी में टॉर्चर किया था. यही नहीं, उन्होंने उनकी और उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी. 

रीता के इल्जाम यहीं खत्म नहीं हुए. सिंगर की पहली पत्नी ने कहा कि कुमार सानू शादीशुदा होकर भी कई लोगों के साथ रिश्ते में थे. उनकी पूरी फैमिली यही करती आई है. 

कुमार सानू ने की दो शादियां 
कुमार सानू ने दो शादियां की हैं. 1986 में उनकी पहली शादी रीता भट्टाचार्य से हुई थी. पहली शादी से वो तीन बच्चों जिको, जारी और जान के पिता बने. लेकिन 1994 में वो रीता से तलाक लेकर अलग हो गए. रीता से तलाक के बाद 2001 में उन्होंने सोनाली भट्टाचार्य से शादी की. दूसरी शादी से उनकी दो बेटियां हैं. 

पिछले कुछ दिनों में कुनिका सदानंद, जान कुमार सानू, अयान (कुनिका के बेटे) और सिंगर की पहली पत्नी ने उन्हें लेकर बहुत कुछ कहा. लेकिन अब तक कुमार सानू ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है. उनकी इस चुप्पी की वजह क्या है, ये सिर्फ वही बता सकते हैं. पर हां इतना जरूर है कि घर-घर उनकी पर्सनल लाइफ पर बात जरूर हो रही है. 

  



लेटेस्ट

