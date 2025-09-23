'जिंदगी बर्बाद कर दी' Ex वाइफ ने कुमार सानू पर लगाए गंभीर आरोप, हुईं इमोशनल

सिंगर कुमार सानू की पर्सनल लाइफ इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है. सिंगर की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कुमार सानू संग अपने रिश्ते को याद कर रीता इमोशनल हो गईं. उन्होंने रोते हुए बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान कुमार सानू ने उन पर बहुत अत्याचार किया था.

कुमार सानू को लेकर क्या बोलीं Ex वाइफ

फिल्म विंडो को दिए इंटरव्यू में रीता ने कहा कि बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि इन बदतमीज लोगों को अपने खून की इज्जत नहीं है. अगर होता तो उनके डैडी बुढ़ापे में जाकर सबके सामने शादी करके घूमते. आज मेरा बच्चा इतना बढ़ा हो गया है. भगवान सबको अच्छा रखे. वो अपने पिता को बहुत प्यार करता है. वो हमेशा कहता था कि डैड कहां हैं. मुझे डैड के पास जाना है. रीता इतना बोलते हुए रोने लगती हैं.

वो कहती हैं कि इस बारे में बात मत कीजिए. ये इंसान कभी भी नहीं था. मेरे तीन बच्चों और मेरी लाइफ इसने बर्बाद कर दी है. उन्होंने कुमार सानू पर ये भी आरोप लगाया कि उनके कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे. कुमार सानू की एक्स वाइफ कहती हैं कि उन्होंने जो गुल खिलाया है, वो दुनिया को नहीं पता है. एक तो अभी सामने आया है. एक के बाद एक सब आएगा.

कुनिका संग लिवइन में थे कुमार सानू

रीता भट्टाचार्य ने कुनिका सदानंद और कुमार सानू के रिश्ते पर तंज कसते हुए कहा- आज सभी सुन रहे हैं कि नाक के नीचे किसी और के साथ अफेयर चल रहा था. हां तो मेरे नाक मेरे नाक के नीचे भी तो वही अफेयर चल रहा था ना जो आज बाहर आया है.

कुनिका सदानंद हों या रीता भट्टाचार्य ने कुमार सानू को लेकर बहुत कुछ कहा, लेकिन सिंगर की तरफ से इस पर अबतक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है. कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य 1986 में शादी के बंधन में बंधे थे. शादी से उनके तीन बच्चे हुए, जिको, जारी और जान कुमार सानू. 1994 में दोनों का तलाक हो गया. तलाक के बाद कुमार सानू का कुनिका सदानंद संग अफेयर रहा, जो जगजाहिर था. इसके बाद 2001 में उन्होंने सोनाली भट्टाचार्य से दूसरी शादी कर ली.

