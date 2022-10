'कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट करो रीस्टोर', KRK ने एलन मस्क से की अपील, हुए ट्रोल

कमाल राशिद खान उर्फ केआरके इन दिनों अपने ट्वीट्स के जरिए सुर्खियों में बने हुए हैं. सलमान खान से माफी मांगने के बाद अब कंगना रनौत को लेकर केआरके ने ट्वीट किया है. ट्विटर के नए चीफ एलन मस्क से केआरके ने दरख्वास्त की है कि वो कंगना के अकाउंट को रीस्टोर कर दें. अपने ट्वीट में उन्होंने कंगना रनौत को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस भी बताया.

कंगना के लिए एलन मस्क से की अपील

कंगना रनौत के सस्पेंड हुए ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट केआरके ने शेयर किया. इसके साथ उन्होंने ट्वीट लिखा, 'प्रिय, एलन मस्क ये बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस कंगना रनौत का अकाउंट है, जिसे सस्पेंड कर दिया गया था. ये गलत है कि इतनी बड़ी स्टार अपने विचार शेयर नहीं कर पा रहीं. ट्विटर के अपने स्टाफ से कहिए कि ये अकाउंट फिर से शुरू कर दें. शुक्रिया.'

Dear @elonmusk this is the account of Bollywood’s top actress #KanganaRanaut which was suspended. It’s unfair if such a big star also can’t express herself. Please ask your staff @TwitterSupport @Twitter to restore the account. Thanks. pic.twitter.com/sPegO29ZrC