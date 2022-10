Salman Khan से KRK ने मांगी माफी, बोले- गिरफ्तारी के पीछे वो नहीं, कोई और खेल गया

कमाल आर खान उर्फ केआरके ने सलमान खान से माफी मांग ली है. जी हां, आपने सही पढ़ा. खुद को फिल्म क्रिटिक्स बताने वाले केआरके ने सलमान खान को ट्विटर पर सॉरी बोला है. आखिर ऐसा क्या हो गया और क्यों सलमान खान को उन्होंने सॉरी कहा, इस बारे में हम बताते हैं.

तो सितंबर के महीने में केआरके दुबई से मुंबई आए थे और उन्हें एयरपोर्ट से उठा लिया गया था. केआरके पर दो मामले चल रहे थे. उनके ट्वीट्स की वजह से पचड़ा शुरू हुआ. इसी वजह से उन्हें एयरपोर्ट से उठाकर सीधे जेल पहुंचा दिया गया.

केआरके ने लगाया था इल्जाम

हालांकि रिपोर्ट्स आई थीं कि कमाल को एक एक्ट्रेस से सेक्शुअल फेवर मांगने और जनवरी 2019 में उसका हाथ पकड़ने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद केआरके ने कहा था कि इस सबके पीछे सलमान खान का हाथ है. लेकिन अब उन्होंने अपने शब्दों और इल्जामों को वापस ले लिया है.

अब मांगी सलमान से माफी

मिरेकल रविवार को हुआ जब केआरके ने ट्वीट किया कि उनके साथ खेल हो गया था. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं सभी मीडिया के लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं है, सलमान खान मेरी गिरफ्तारी के पीछे नहीं थे. पीछे से कोई और खेल गया. भाई जान सलमान खान मैं आपको गलत समझने के लिए माफी चाहता हूं और अगर मैंने आपको किसी भी तरह से दुख पहुंचाया हो तो उसके लिए माफी मांगता हूं. मैं खुद से फैसला करता हूं कि आपकी फिल्मों का रिव्यू नहीं करूंगा.'

I want to inform all media ppl that #SalmanKhan was not behind my arrest as I thought. Peeche Se Koi Aur Khel Kar Gaya. Bhai jaan @BeingSalmanKhan I am really sorry for misunderstanding you. And I apologise if I did hurt you in anyway. I voluntarily decide to not review ur films.