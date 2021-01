KGFChapter2: जुलाई 2021 में रिलीज होगी KGF 2, सामने आया नया पोस्टर 

यश और संजय दत्त स्टारर फिल्म KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच लम्बे समय से उत्साह बना हुआ है. आज संजय दत्त ने ट्वीट कर बताया था कि शाम को रिलीज डेट कर ऐलान किया जाएगा. अब ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श संग फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ऐलान किया है कि यह फिल्म इस साल जुलाई में रिलीज होगी.

KGF चैप्टर 2 इस दिन होगी रिलीज

तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया, ''#KGF2, 16 जुलाई 2021 को रिलीज होगी. इस फिल्म में संजय दत्त, यश, श्रीनिधि शेट्टी और रवीना टंडन नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है और इसके प्रोड्यूसर विजय किरगंदुर हैं. यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी. हिंदी में इसे रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर, एक्सेल एंटरटेनमेंट के तले प्रेजेंट करेंगे.''

#KGF2 ARRIVES ON 16 JULY 2021... #KGFChapter2 - the second installment in the #KGF franchise - to release on 16 July 2021... Stars #Yash, #SanjayDutt, #SrinidhiShetty and #RaveenaTandon... Directed by Prashanth Neel... Produced by Vijay Kiragandur. #KGFChapter2onJuly16 pic.twitter.com/jjissBGiDH