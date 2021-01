आज होगा KGF 2 की रिलीज डेट का ऐलान, संजय दत्त ने किया ट्वीट 

संजय दत्त और साउथ स्टार यश की फिल्म KGF 2 को लेकर फैंस के बीच बेहद उत्साह है. इस फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसे करोड़ों फैंस ने यूट्यूब पर देखा और पसंद किया. अब संजय दत्त ने ट्वीट कर बताया है कि आज शाम फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया जाएगा. संजय दत्त ने ट्वीट पर लिखा, ''जो वादा किया है निभाया जाएगा. #KGFChapter2 की रिलीज डेट का ऐलान आज शाम 6.32 बजे होगा.''

संजय दत्त के इस ट्वीट के बाद फैंस के बीच बेहद उत्साह बन गया है. संजय के ट्वीट पर फैंस खूब कमेंट कर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा, ''फैंस ही नहीं बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इस फिल्म की रिलीज डेट के खुलासे का इंतजार कर रही हैं. कोई नहीं चाहता कि उनकी फिल्म का क्लैश इस फिल्म से हो. आज फिल्म की रिलीज डेट के ऐलान के बाद, सब अपनी फिल्मों की रिलीज डेट्स का ऐलान करना शुरू करेंगे.''

वहीं एक दूसरे फैन ने लिखा, ''दरवाजा खुलने का वादा पूरा किया जाएगा ताकि यह दोबारा एपिक बन सके.'' एक अन्य फैन ने लिखा, ''संजू बाबा के स्क्रीन पर आने का इंतजार कर रहा हूं. पूरी टीम को शुभकामनाएं.'' देखिए फैंस के रिएक्शन यहां:

Not only fans Whole bollywood Big film's was waiting for this update to do not clash with there movies



Now they will start announcing dates after this announcement



Finally💥💥#KGFChapter2 #YashBOSS pic.twitter.com/zwY79GX2HO