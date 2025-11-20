scorecardresearch
 

Feedback

एक्ट्रेस की फोटो से हुई छेड़छाड़, AI से पोज बदलकर दिखाया वल्गर, बोली- हैरान थी

एक तरफ जहां AI लोगों का काम काफी आसान कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर इस टेक्नोलॉजी का काफी मिसयूज भी किया जा रहा है. आए दिन कोई ना कोई सेलेब्स इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. इस बीच साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश का रिएक्शन भी आया है.

Advertisement
X
AI पर बोलीं एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश (Photo: Instagram/@keerthysureshofficial)
AI पर बोलीं एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश (Photo: Instagram/@keerthysureshofficial)

साउथ की फेमस एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रिवॉल्वर रीटा' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस समय वो इसके प्रमोशन में जुटी हुई हैं. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में बात की है. उनके मुताबिक, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके डीपफेक बनाए जा रहे हैं. यह बहुत खतरनाक है. उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षा की जरूरत पर बात की है.

दरअसल एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने अपनी फिल्म 'रिवॉल्वर रीटा' के प्रमोशन के दौरान पत्रकारों से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा, 'मैं अपनी फोटो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल करके किसी और कपड़े में बनाकर उसके वायरल होने से काफी हैरान थी. AI की तकनीक काफी खतरनाक है.

क्या कहा कीर्ति सुरेश ने?
फिल्मों के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कीर्ति सुरेश ने कहा, 'पिछले समय की तुलना में सिनेमा में महिलाओं को अधिक महत्व मिल रहा है. कोरोना के बाद तमिल सिनेमा में कॉमेडी फिल्में कम हो गई हैं. AI के माध्यम से अच्छा भी है और बुरा भी. तकनीकी विकास ठीक है लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है. एआई तकनीक ने अत्यधिक विकास किया है. मुझे मेरी एक फोटो देखकर सदमा लगा. मेरे मन में यह सवाल आया कि क्या वह सच में मैं ही हूं? वह इतनी वास्तविक लग रही थी. एआई एक खतरा है.'
 
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'जैसे-जैसे तकनीक बढ़ती है, कुछ चीजें नहीं बदलती हैं. ऐसी चीजें चोट पहुंचाती हैं. मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें मैं और मेरे पति थे. वह बिल्कुल रियल लग रही थी. मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं.  इंसानों ने टेक्नोलॉजी बनाई लेकिन हम कंट्रोल खो रहे हैं. सोशल मीडिया पर मैं ड्रेस में अपनी फोटो देखकर हैरान रह जाती हूं और सोचती हूं कि क्या मैंने इसे कभी पहना भी था क्योंकि यह इतनी रियल लगी.

सम्बंधित ख़बरें

Keerthy Suresh with fan
Keerthy Suresh संग सेल्फी लेने के लिए बेताब हुए फैन्स 
female gangsters set to compete with animal level blood gore onscreen
पर्दे पर जमेगा फीमेल गैंगस्टर्स का भौकाल, खून-खच्चर करने वाले हीरोज को मिलेगी तगड़ी टक्कर 
Keerthy Suresh got sick
हनीमून पर गईं एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश, पड़ी बीमार 
Keerthy Suresh reveals about her marriage
कीर्ति सुरेश ने अपनी शादी पर किया बड़ा खुलासा! 
Keerthy Suresh got chance in bollywood movie on samantha recommendation
कीर्ति को इस एक्ट्रेस ने दिलाया बॉलीवुड डेब्यू का मौका! 
Advertisement

'हाल ही में मैंने एक मूवी पूजा के लिए जो ड्रेस पहनी थी, उसे गलत तरीके से, एक अलग एंगल से बदला गया था. एक सेकंड के लिए मैं हैरान थी और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस तरह से पोज नहीं दिया था. यह निश्चित रूप से परेशान करने वाला है.'

एंड्रिया जेरेमिया का भी आया रिएक्शन
कीर्ति सुरेश के अलावा  साउथ सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रसेस में से एक एंड्रिया जेरेमिया, जो अपनी बोल्ड अदाओं के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने भी AI के खतरों पर बात की है. एक्ट्रेस ने कहा, 'यह टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट सेक्टर से परे भी चुनौतियां पेश करती है. सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, आम लोगों के लिए भी AI एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है. AI को हमारे लिए काम करना चाहिए, न कि इसका उल्टा.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement