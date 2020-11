कौन बनेगा करोड़पति में 'पहुंचीं' जूही चावला, ट्वीट कर शेयर किया सवाल

कौन बनेगा करोड़पति का ये सीजन काफी एंटरटेनिंग रहा है. शो को अब तक दो करोड़पति मिल चुके हैं और एक कंटेस्टेंट 1 करोड़ के सवाल तक पहुंच चुकी हैं. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला भी कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच गई हैं. हालांकि इससे पहले कि आपका एक्साइटमेंट आसमान छूने लगे, आपको बता दें कि वह खुद शो में नहीं पहुंची हैं बल्कि उनसे जुड़ा एक सवाल शो में पूछा गया.

अमिताभ बच्चन ने केबीसी में जूही संबंधित एक सवाल पूछा- इनमें से किस एक्ट्रेस का नाम, एक फूल का नाम भी है? ऑप्शन्स. a.करिश्मा, b.जूही, c.करीना, d.जया. इनमें से सही जवाब था जूही, जो कि एक फूल का नाम भी होता है. जूही चावला ने केबीसी द्वारा पूछे गए इस सवाल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है.

Look! I'm on KBC this season 😁😁! Technically not on the hotseat but in spirit 😁❤️ @SrBachchan @SonyTV #KBC #KaunBanegaCrorepati pic.twitter.com/MyQRKdTE9F