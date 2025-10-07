जल्द गूंजेगी किलकारी, थर्ड ट्रायमेस्टर में कटरीना कैफ! भतीजे को बिगाड़ने को बेताब सनी कौशल

बॉलीवुड डीवा कटरीना कैफ मां बनने वाली हैं. होने वाला पापा विक्की और पूरा कौशल परिवार खुशी के झूम रहा है. वहीं 'चाचू' सनी कौशल तो जैसे सातवें आसमान पर हैं. वो अपने आने वाले भतीजे के बारे में बात करते नहीं थक रहे हैं. सनी अभी से तय करके बैठे हैं कि वो अपने भतीजे के साथ कैसा रिश्ता बनाएंगे. साथ ही उसे कितना बदमाश बनाने वाले हैं. इसी बीच खबर ये भी मिली है कि कटरीना और विक्की एक इंटीमेट बेबी शॉवर भी सेलिब्रेट कर चुके हैं.

कैसे चाचू बनेंगे सनी?

कौशल परिवार में नया मेहमान आने वाला है इससे चाचू सनी कौशल बेहद एक्साइटेड हैं. उन्होंने TOI से बातचीत में बताया कि परिवार बहुत उत्साहित है और बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब परिवार के सभी लोग ऐसी खुशी महसूस कर रहे हैं.

एक्टर ने बताया कि इस वक्त सब लोग सांसें थामे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे इस नन्हे मेहमान का अपने घर में स्वागत कर सकेंगे. जब उनसे पूछा गया कि वो कटरीना कैफ और विक्की कौशल के बच्चे के लिए किस तरह के ‘चाचू’ बनेंगे, तो सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, “मैं एक मजेदार चाचू बनूंगा. मैं बच्चे को खूब प्यार दूंगा और थोड़ा बिगाड़ूंगा भी. मैं ऐसा ही चाचू बनना चाहता हूं.”

कौशल परिवार ने सेलिब्रेट किया बेबी शॉवर!

खबर है कि, कटरीना कैफ अपनी प्रेग्नेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर यानी लास्ट फेज में हैं. जल्द ही बच्चे के जन्म की उम्मीद है. हाल ही में कटरीना का बेबी शॉवर सेलिब्रेट किया गया था, जहां बेहद करीबी लोग ही मौजूद रहे. रिपोर्ट्स हैं कि ये एक छोटा-सा पारिवारिक समारोह था, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए थे.

हालांकि, इस फंक्शन को लेकर न तो कटरीना-विक्की और न ही उनके परिवार की ओर से कोई ऑफिशियल पुष्टि की गई है. लेकिन शेफ शिलारना वाज की हाल की इंस्टाग्राम स्टोरी से ये इशारा मिला कि शायद उन्होंने कौशल परिवार के घर पर इस बेबी शॉवर के लिए केटरिंग की थी.

