कटरीना को नहीं मिला पिता का प्यार, मां ने अकेले पाला, सालों से नहीं हुई बात

विक्की और कटरीना की परवरिश बहुत अलग घरों और माहौल में हुई है. विक्की मुंबई में अपने एक्शन डायरेक्टर पिता शाम कौशल और गृहिणी मां वीना कौशल के साथ बड़े हुए, जबकि कटरीना का बचपन अनोखा रहा. वे अपनी सिंगल मां सुजैन के साथ बड़ी हुईं. कटरीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका पिता से कोई रिश्ता नहीं है.

कटरीना कैफ ने सालों से नहीं की पिता से बात (Photo: Instagram @katrinakaif)
कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शुक्रवार, 7 नवंबर को अपने बेटे का स्वागत दुनिया में किया. कपल के सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को शेयर करते ही फैंस झूम उठे. दोनों को ढेरों बधाइयां मिल रही हैं. विक्की और कटरीना ने 2021 में शादी की थी. इससे पहले कई सालों तक उन्होंने डेटिंग की, मगर अपने रिश्ते को छुपाकर रखा था.

अलग रही विक्की-कटरीना की परवरिश

विक्की और कटरीना की परवरिश बहुत अलग घरों और माहौल में हुई है. विक्की मुंबई में अपने एक्शन डायरेक्टर पिता शाम कौशल और गृहिणी मां वीना कौशल के साथ बड़े हुए, जबकि कटरीना का बचपन अनोखा रहा. वे अपनी सिंगल मां सुजैन के साथ बड़ी हुईं. सुजैन पहले वकील थीं, लेकिन बाद में अंतरराष्ट्रीय चैरिटी वर्क में शामिल हो गईं. उनके काम की वजह से उन्हें कई महाद्वीपों की यात्रा करनी पड़ती थी. इसलिए कटरीना अपने सात भाई-बहनों के साथ दुनिया घूमती रहीं. इस सबके बीच उनके पिता अनुपस्थित रहे, क्योंकि उन्होंने कटरीना के बचपन में ही परिवार छोड़ दिया था.

पिता से नहीं कोई रिश्ता

2008 में शोमा चौधरी को दिए इंटरव्यू में कटरीना ने कहा कि उनके पिता का उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं रहा. उन्होंने अपने शुरुआती सालों के बारे में पूछे जाने पर कहा था, 'मेरे पिता का कोई प्रभाव नहीं हैं, वे हमारे परिवार का हिस्सा नहीं थे. जब मैं बहुत छोटी थी मेरे माता-पिता अलग हो गए और उसके बाद से मैं उनसे कभी नहीं मिली.' अपनी मां के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, 'उनसे मैंने सबसे बड़ी बात पूरी तरह से नॉन जजमेंटल होना सीखी है.'

उम्र में बड़े मर्दों से था लगाव

ये वो वक्त था जब कटरीना, सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थीं, लेकिन तब तक उन्होंने इसके बारे में खुलकर कभी नहीं बोला था. उस समय 25 साल की उम्र में कटरीना को लगता था कि पिता की अनुपस्थिति उन्हें बड़ी उम्र के मर्दों की तरफ खींचती है. सलमान उस समय 43 के थे. एक्ट्रेस ने कहा था, 'मुझे यकीन है कि अगर कोई साइको एनालिस्ट मुझे सोफे पर लिटाकर गहराई से जांच करे, तो साबित कर सकता है कि मैं दुखी थी, लेकिन असल में पिता की कमी का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं बड़ी उम्र के मर्दों की तरफ आकर्षित हूं, जो जीवन जी चुके हों और अनुभव रखते हों.' हालांकि कुछ साल बाद सलमान और कटरीना अलग हो गए. फिर वे रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में रहीं, जो करीब छह साल चली. अब वे विक्की के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं, जो उनसे पांच साल छोटे हैं.

दुनियाभर में रह चुकी हैं कटरीना

उसी बातचीत में कटरीना कैफ ने अपने बचपन के बारे में और बताया था. इंटरव्यू के अनुसार, कटरीना हांगकांग, जापान, चीन, यूक्रेन, रोमानिया, फ्रांस, अमेरिका, पोलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में रह चुकी हैं. उनकी ज्यादातर पढ़ाई होमस्कूलिंग के जरिए हुई थी. उन्होंने बताया कि उनका बचपन उन्हें हर स्थिति के लिए तैयार करता था. एक्ट्रेस ने कहा था, 'हम कहीं भी दो साल से ज्यादा नहीं रहे और हमारे पास ज्यादा स्थिरता या शारीरिक सुरक्षा और आराम नहीं था, लेकिन हमने बहुत सांस्कृतिक रूप से विविध जीवन जिया. यह तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका है. मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर शिक्षा किसी को मिल सकती है. मैंने इतना कुछ देखा और इतनी संस्कृतियों में जिया, मुझे कुछ भी हैरान नहीं करता. मुझे कहीं भी फेंक दो, मैं एडजस्ट कर लूंगी.'

लेकिन जब बचपन की खास डिटेल्स के बारे में पूछा गया, तो कटरीना ने सिर्फ कहा, 'मुझे अपनी बहन से पूछना पड़ेगा.' उन्होंने ये भी कहा था, 'जो मुझे तुरंत याद आता है वो है जापान में महीनों बर्फबारी में फंसे रहना, और यूरोप की लंबी जहाज यात्रा में भयानक सी-सिक होना.'

कटरीना कैफ, 2003 से भारतीय फिल्मों का हिस्सा हैं. वे अब 22 साल से ज्यादा समय से फिल्मों में काम कर रही हैं और 'नमस्ते लंदन', 'जब तक है जान', 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा', 'अजब प्रेम की गजब कहानी', 'टाइगर' सीरीज आदि में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उन्हें पिछली बार श्रीराम राघवन की 2024 में आई फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में देखा गया था.

