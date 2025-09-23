scorecardresearch
 

बधाई हो! मां बनने वाली हैं कटरीना कैफ, विक्की कौशल ने शेयर की तस्वीर

विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने आखिर गुडन्यूज दे दी है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की. शादी के 4 साल बाद विक्की और कटरीना अब मम्मी-पापा बनने जा रहे हैं. उन्हें फैंस और सेलेब्स से खूब बधाइयां मिल रही हैं.

मां बनने वाली हैं कटरीना कैफ (Photo: Instagram @katrinakaif)
बधाई हो...आखिर लंबे इंतजार के बाद बॉलीवुड के पावर कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने गुडन्यूज दे दी है. जी हां, कटरीना प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है.

मां बनने वाली हैं कटरीना कैफ

कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक एडोरेबल पोस्ट शेयर की है. फोटो में कटरीना कैफ व्हाइट कलर की वी-नेकलाइन बॉडीकॉन ड्रेस में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं. वहीं, विक्की अपनी डार्लिंग वाइफ के बेबी बंप को थामकर पोज देते देखे जा सकते हैं. 

विक्की और कटरीना काफी खुश नजर आ रहे हैं. कटरीना के चेहरे पर मां बनने की खुशी और प्रेग्नेंसी ग्लो साफ देखा सकता है. प्रेग्नेंसी पोस्ट के साथ कपल ने दिल को छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है. कटरीना-विक्की ने लिखा- खुशी और ग्रेटीट्यूड के साथ, हम अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कटरीना-विक्की को मिल रहीं बधाइयां

कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. गुडन्यूज सुनकर फैंस और सेलेब्स कपल के लिए काफी ज्यादा खुश हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. कटरीना की पोस्ट पर जाह्नवी कपूर ने भी खास अंदाज में कपल को बधाई दी है. तमाम फैंस भी खुश से झूम उठे हैं. 

बता दें कि बीते लंबे समय से कटरीना की प्रेग्नेंसी काफी चर्चा में थी. हाल ही में एक्ट्रेस की बेबी बंप के साथ कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थीं. फैंस गुडन्यूज का बेकरारी से इंतजार कर रहे थे और आखिर आज विक्की और कटरीना ने अपनी प्रेग्नेंसी को ऑफिशियली अनाउंस करके अपने तमाम चाहनेवालों को खुश कर दिया है.  

शादी के 4 साल बाद मम्मी-पापा बनेंगे कटरीना-विक्की

कटरीना और विक्की के रिश्ते की बात करें तो कई सालों की डेटिंग के बाद दोनों ने साल 2021 में ग्रैंड वेडिंग करके हमेशा के लिए एक दूजे का हाथ थामा था. शादी के 4 साल बाद विक्की और कटरीना अब 2 से 3 होने जा रहे हैं. उनकी जिंदगी में उनके बेबी की एंट्री होने वाली है. इस नए चैप्टर के लिए कटरीना और विक्की को ढेर सारी बधाई!

