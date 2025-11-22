कार्तिक आर्यन, 22 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बॉलीवुड में कार्तिक ने बहुत मेहनत के बाद अपनी जगह बनाई है. कहने के लिए कह सकते हैं कि कार्तिक का ऊंचाइयां छूने में सालों लग गए, लेकिन एक्टर ने अपनी जिंदगी में वो वक्त भी देखा, जब उनके पास घर का किराया भरने के पैसे नहीं बचे थे. आर्थिक रूप से उन्होंने तंगी का सामना किया.

कार्तिक का छलका दर्द

कार्तिक की जिंदगी में वो पल भी आया कि जिस घर में वो रहते थे, उसका किराया भरने के पैसे नहीं बचे थे. फिर सालों बाद उन्होंने वही घर खरीदा. लाइफ और करियर का कार्तिक का वो फुल सर्कल बना. अपने स्ट्रगलिंग के दिनों को याद कर कार्तिक ने बताया- मैं एक घर में अकेला रहता था. उस समय मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था. मेरे पास पैसा नहीं आ रहा था. फिल्में चल नहीं रही थीं. उस समय मेरे पास 'प्यार का पंचनामा' आई. पर वो भी मेरे फेवर में काम नहीं कर पाई. फिर 'आकाश वाणी' भी नहीं चली. 'कांची' भी नहीं चली.

'गेस्ट इन लंदन' भी नहीं चली. कोई इन फिल्मों के बारे में नहीं जानता, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर ये चली ही नहीं. मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था. जिस घर में मैं रह रहा था, बहुत कनेक्टेड महसूस करता था. एक पॉइंट वो भी आया, जब मेरे पास किराया भरने के पैसे नहीं थे. वो काफी बुरा दौर था. तब मैं सोच रहा था कि या तो मैं रूम शेयर कर लेता हूं या फिर मैं किसी और को साथ में रखकर आधा-आधा कर लेता हूं. फिर मेरे पास 'सोनू के टीटू की स्वीटी' फिल्म आई. उस समय मैं दो हजार किराया भरता था. फिल्म के बाद मैं चार हजार किराया भरने लगा.

उसके बाद मैंने वही घर खरीदा. वो मोमेंट मेरी मां के लिए काफी इमोशनल था. उन्हें मुझपर गर्व हुआ. वर्कफ्रंट की बात करें तो कार्तिक को साल 2024 में फिल्म 'भूल भुलैया 3' में देखा गया. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. इसके अलावा उसी साल कार्तिक ने 'चंदू चैंपियन' में भी काफी शानदार परफॉर्मेंस दी. ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, जिसमें कार्तिक ने एक पैरालिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की भूमिका अदा की थी. इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन का चौंका देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन सामने आया था. हर कोई उन्हें देखकर हैरान रह गया था. कार्तिक आज भी काफी फिट नजर आते हैं.



