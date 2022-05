भूल भुलैया 2 पहुंची 100 करोड़ के पास, Kartik Aaryan के ढाबे पर पापड़-चावल खाकर किया सेलिब्रेट

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2) जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करने वाली है. इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म ने दर्शकों का दिल खुश कर दिया है. पहले ही दिन से भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection) की जबरदस्त कमाई बॉक्स ऑफिस पर जारी है. इस बीच कार्तिक आर्यन फिल्म की सफलता को अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया है.

कार्तिक ने ढाबे पर खाया खाना

कार्तिक अभी भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने में बिजी हैं. हाल ही में वह प्रमोशन के लिए पुणे गए थे. वहां से वापस आते हुए उन्होंने भूल भुलैया के सक्सेस को सेलिब्रेट करने का मन बनाया. ऐसे में हाईवे पर एक ढाबे पर कार्तिक आर्यन पापड़ और चावल खाने रुके. अब इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कार्तिक को रोड के किनारे की एक दुकान से कार्तिक को चावल-पापड़ लेकर खाते हुए देखा जा सकता है.

फैंस को पसंद आया कार्तिक का अंदाज

वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया कि कार्तिक आर्यन रात को 2 बजे हाईवे पर एक छोटी सी दुकान से चावल लेकर खा रहे थे. शख्स ने कार्तिक से पूछा कि वह क्या खा रहे हैं. तब एक्टर ने कहा कि वह पापड़ और चावल का मजा ले रहे हैं. ऐसे में यूजर्स कार्तिक की खूब तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि कार्तिक लैम्बोर्गिनी गाड़ी होने के बावजूद रिक्शे में घूमते हैं. 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने की हैसियत रखते हैं. लेकिन फिर भी रोड के किनारे की दुकान से खाना खा रहे हैं. उनके जैसी सादगी कभी नहीं देखी. फैंस ने एक्टर को असली सुपरस्टार बता दिया है.

He has Lamborghini but he is often seen traveling in auto rickshaw and on bike. He can afford 5 star food but he enjoys roadside dhaba food. There is no one like you #KartikAaryan



You are inspiration in everyway for us❤️❤️❤️ pic.twitter.com/5HAf1CCgXG