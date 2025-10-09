scorecardresearch
 

संजय कपूर की संपत्ति विवाद: करिश्मा के वकील ने खोली प्र‍िया सचदेव की पोल, बताया सिन्ड्रेला सौतेली मां

संजय कपूर की संपत्ति में करिश्मा कपूर के बच्चों के हिस्से का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है. 9 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई. इस बीच करिश्मा कपूर के वकील ने प्रिया कपूर पर बड़ा आरोप लगाया. वकील के मुताबिक प्रिया ने ट्रस्टीशिप का उल्लंघन किया और गोपनीयता तोड़ी है.

संजय कपूर की संपत्ति में करिश्मा के बच्चों का भी है हिस्सा (Photo: ITG)
करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की अचानक मौत के बाद उनके परिवार में हंगामा मचा हुआ है. संजय कपूर अपने पीछे 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ गए हैं, जिसमें हिस्सेदारी को लेकर परिवार में खींचतान हो रही है.  एक तरफ संजय कपूर की बहन मंदिरा और उनकी मां रानी कपूर अपने हिस्से के लिए लड़ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ संजय की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर आरोपों के घेरे में हैं. इस सबके बीच एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों, किआन और समायरा कपूर का हक उन्हें दिलाने की कोशिश कर रही हैं.

करिश्मा के वकील ने लगाया आरोप

संजय कपूर की संपत्ति में करिश्मा कपूर के बच्चों के हिस्से का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है. 9 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई. इस बीच करिश्मा कपूर के वकील ने प्रिया कपूर पर बड़ा आरोप लगाया. वकील के मुताबिक प्रिया ने ट्रस्टीशिप का उल्लंघन किया और गोपनीयता तोड़ी है. साथ ही प्रिया को सिर्फ अपनी निजी संपत्तियों की चिंता है. करिश्मा कपूर के बच्चों का केस सीनियर वकील महेश जेठमानी लड़ रहे हैं.

जेठमलानी ने कोर्ट में निष्पादक द्वारा दाखिल हलफनामे को पढ़ा. 14 जून को गवाह दिनेश अग्रवाल से निष्पादक को ये ईमेल भेजा था. इसमें भेजा गया दस्तावेज एक फैमिली ट्रस्ट डीड था. जानकारी के मुताबिक, प्रिया कपूर ने फिड्यूशरी ड्यूटी का उल्लंघन यह बताते हुए किया कि पैसा अभियोगी पक्ष को दिया जा रहा है. लेकिन संपत्तियों को दिखाने को लेकर उन्हें चिंता है.

वकील ने कहा कि प्रिया असल में लालची हैं. उन्हें संपत्ति का 60% मिल गया है और उनके बेटे को लगभग 12% हिस्सा मिला है. वह ट्रस्ट का भी 75% प्राप्त कर रही है. वह इतनी जल्दी में थी कि वह लाभार्थी फॉर्म्स के बारे में पत्र लिख रही थी, जो कंपनियों के लाभार्थियों को तय करने वाले हैं. बच्चों के शेयरों को सीमित करने के लिए यह स्पष्ट जल्दबाजी थी. जेठमलानी ने प्रिया सचदेव की इस हरकत को सिन्ड्रेला सौतेली मां बताया. उन्होंने कहा कि प्रियंका ने उनके लाभार्थी फॉर्म्स और कुछ अन्य दस्तावेज अपलोड करने की कोशिश की.

