करण जौहर अपने बच्चों को क्यों बनाना चाहते हैं हेयर-मेकअप आर्टिस्ट? प्रोड्यूसर ने बताई वजह

करण जौहर ने आज के समय में बॉलीवुड एक्टर्स के बढ़ते खर्चों पर बात करते हुए ये कहा है कि वो अपने दोनों बच्चों यश और रूही को एक्टिंग के बदले हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट बनाना चाहेंगे.

अपने बच्चों को एक्टर के बदले कुछ और बनाना चाहते हैं करण जौहर (Photo: Instagram @karanjohar)
बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से एक मुद्दा काफी गर्माया हुआ है. कई फिल्ममेकर्स एक्टर्स के बढ़ते खर्चों से परेशान हैं. उन्होंने कई बार ये मुद्दा उठाया है कि एक्टर्स शूटिंग के दौरान अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर आते हैं और उनका खर्चा भी प्रोडक्शन से निकलवाते हैं. इस बहस में अब फिल्ममेकर करण जौहर भी जुड़ चुके हैं. 

क्यों अपने बच्चों को हेयर-मेकअप आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं करण?

करण ने हाल ही में यूट्यूब चैनल गेम चेंजर्स संग बातचीत में स्टार्स के साथ वाले लोगों के खर्च पर बात करते हुए कहा है कि वो इससे काफी परेशान हैं, और अब अपने दोनों बच्चों रूही और यश को हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं. फिल्ममेकर ने इसका कारण भी बताया है. करण ने कहा, 'हमारी इंडस्ट्री में स्टार्स की टीम का खर्च एक छोटा हिस्सा जरूर है. लेकिन आज के समय में वो काफी बढ़ चुका है. हेयर एंड मेकअप का खर्च तो मैं क्या ही कहूं.'

'मैं तो मेरे बच्चों यश और रूही को हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट बनाना चाहता हूं क्योंकि वो लोग बाकी लोगों से ज्यादा कमाई कर रहे हैं. एक बच्चा हेयर करेगा, दूसरा मेकअप. दोनों के लिए फायदे की बात होगी. मेरे साथ क्या है कि मुझे फाइनेंशियल नहीं नैतिक परेशानी है. जैसे हमारा बजट इतना है क्योंकि हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, अगर आपको और लोग चाहिए तो आप खुद की जेब से उन्हें पैसे दो.'

बॉलीवुड में आए बदलावों पर क्या है करण की राय?

करण ने आगे कहा है कि आज के समय में कुछ एक्टर्स हैं जो अपनी यूनिट का खर्च खुद उठाते हैं. फिल्ममेकर ने कहा, 'अगर आप एक स्पोर्ट्स बायोपिक या बायोग्राफिकल ड्रामा कर रहे हैं, जहां आपकी बॉडी हर समय स्क्रीन पर दिखाई जानी है, तब मैं उसका पैसा दूंगा. लेकिन अगर आप एक नॉर्मल एक्टर हैं, तो आपका काम अच्छा दिखना है. अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं, तो आप खाते हैं, लेकिन मैं इसके पैसे क्यों दूं?'

'कुछ एक्टर्स को हम बजट देते हैं कि ये बजट है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो करें. ऐसे कई एक्टर्स हैं जो अपने दम पर अपनी यूनिट का खर्च उठाते हैं. मुझे लगता है कि अगर आपको बड़ी फीस और बैकएंड मिल रहा है, तो ये सब अपने आप करें, कुछ दिलेरी दिखाएं. 6-8 लोग आपके साथ ट्रैवल करने के लिए क्यों रहते हैं.'

बता दें कि करण का ये बयान तब सामने आया है, जब कुछ समय पहले दीपिका पादुकोण को कुछ प्रोजेक्ट्स से बढ़ती फीस और डिमांड्स के चलते बाहर किया गया था. कई रिपोर्ट्स थीं कि एक्ट्रेस ने अपनी 20-25 लोगों की टीम के साथ ट्रैवल करने के साथ प्रोड्यूसर्स से अपनी पूरी यूनिट के खाने और ठहरने के खर्च की भी मांग की थी.

