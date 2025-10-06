scorecardresearch
 

राजामौली के फैन हैं करण जौहर, बताया क्यों 'बाहुबली' प्रेजेंट करने के ल‍िए हुए थे तैयार

फिल्ममेकर करण जौहर ने एस.एस.राजामौली की फिल्म 'बाहुबली' से जुड़े कुछ खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि वो राजामौली के बड़े फैन थे, इसलिए वो खुद उनके पास 'बाहुबली' को हिंदी में प्रेजेंट करने का ऑफर लेकर पहुंचे.

'बाहुबली' एस.एस.राजामौली के लिए बोले करण जौहर (Photo: Facebook @ssrajamouli/ Instagram @karanjohar)
एस.एस.राजामौली की फिल्म 'बाहुबली' इंडियन सिनेमा में सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक मानी जाती है. इस फिल्म ने थिएटर्स में ऐसा कमाल किया था, जो किसी ने नहीं सोचा था. ये पहला मौका था जब साउथ की किसी फिल्म ने पैन इंडिया सबसे बड़ा बिजनेस किया था. 'बाहुबली' को इंडिया के हर कोने में लेकर जाने के पीछे फिल्ममेकर करण जौहर का भी योगदान था.

कैसे एस.एस.राजामौली की 'बाहुबली' से जुड़े थे करण जौहर

हाल ही में यूट्यूब चैनल गेम चेंजर्स पर करण ने बताया कि वो 'बाहुबली' के पहले से ही एस.एस.राजामौली के फैन रहे हैं. वो उन्हें उनकी डेब्यू फिल्म से फॉलो कर रहे हैं. करण का कहना है कि राजामौली ने उन्हें उनकी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के लिए भी अनजाने तरीके से मदद की थी. 

करण ने कहा, 'मैंने खुद सामने से बाहुबली के मेकर्स को अप्रोच किया था कि मैं उनकी फिल्म को हिंदी में प्रेजेंट करूंगा. मैं राजामौली का दीवाना हूं. लोग उन्हें बाहुबली से पहले नहीं जानते थे. मैं उन्हें शुरुआत से जानता हूं. उनकी पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी, और मेरी एक फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी. मुझे उस फिल्म का टाइटल आइडिया राजामौली सर की फिल्म से आया था. मैंने उनकी सारी फिल्म देखी हैं.'

कैसे हुई थी करण जौहर और एस.एस.राजामौली की मुलाकात?

करण ने आगे बताया कि वो एस.एस.राजामौली के इतने दीवाने थे, कि वो उनकी फिल्म 'बाहुबली' से जुड़ने के लिए बेताब थे. वो एक्टर राणा दग्गुबाती के अच्छे दोस्त हैं. उसी वक्त राणा 'बाहुबली' में काम कर रहे थे. करण बताते हैं कि उन्होंने राणा ने बात की थी कि वो उनकी मुलाकात राजामौली से कराएं. 

करण ने कहा, 'राजामौली सर की एक फिल्म मक्खी, जिसका ओरिजिनल नाम ईगा था वो नहीं चल पाई थी. मक्खी इसलिए हिंदी में नहीं चली थी क्योंकि उसे ढंग से मार्केट नहीं किया गया था. लेकिन मेरे मुताबिक वो बेस्ट फिल्म थी. तो इसलिए बाहुबली के मेकर्स भी चाहते थे कि कोई इसे ढंग से हिंदी में प्रेजेंट करे. मैंने उनसे कहा कि मेरे मुताबिक ये इंडिया की बेस्ट मोशन पिक्चर है और मैं इसे खुशी-खुशी प्रेजेंट करना चाहूंगा.'

बता दें कि एस.एस.राजामौली की फिल्म 'बाहुबली' दो पार्ट्स में आई थी, जिसका पहला पार्ट साल 2015 और दूसरा 2017 में आया था. इस फिल्म की पॉपुलैरिटी रिलीज के दौरान इतनी ज्यादा थी कि इसके दूसरे पार्ट ने वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ रुपये कमा डाले थे. अब मेकर्स इसके दोनों पार्ट्स को मिलाकर, एक फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' दोबारा थिएटर्स में ला रहे हैं जो 31 अक्टूबर को रिलीज होगी.

