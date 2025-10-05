AI से बदला था धनुष की 'रांझणा' का क्लाइमैक्स, करण ने जताई नाराजगी, बोले- क्या ही उखाड़ लिया...

फिल्ममेकर आनंद एल.राय की सुपरहिट फिल्म 'रांझणा' को कई लोगों ने पसंद किया था. हालांकि जब ये 12 साल बाद री-रिलीज हुई, तब इसे बहुत नफरत मिली. क्योंकि मेकर्स ने इसका क्लाइमैक्स AI के जरिए पूरी तरह बदल दिया था. एक्टर धनुष और डायरेक्टर आनंद ने इस बदलाव पर अपनी नाराजगी खुलकर जताई भी थी. अब फिल्ममेकर करण जौहर ने भी AI से बदले गए क्लाइमैक्स पर नाराजगी जताई है.

AI के जरिए बदले सीन्स पर क्या बोले करण जौहर?

करण जौहर ने गेम चेंजर्स यूट्यूब चैनल पर इंडस्ट्री में AI के बढ़ते इस्तेमाल पर बात की. साथ ही उन्होंने इसके इस्तेमाल से सीन्स बदलने के सवाल पर अपनी राय रखी. करण ने कहा, 'AI से एंडिंग बदलकर फिल्म रिलीज करना मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होना चाहिए. अगर प्रोड्यूसर के पास फिल्म के पूरे राइट्स हैं, तो उसे उसके साथ कुछ भी करने का पूरा हक है. लेकिन उसे इसकी नैतिक समझ होनी चाहिए.'

'आज भी मैं हर आईपी का मालिक हूं. लेकिन अगर मुझे फिल्म में कुछ भी करना है, तो मैं फिल्म के डायरेक्टर को बुलाता हूं. जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसे नैतिक होना चाहिए. अगर आपकी नैतिकता नहीं है, अगर आप एक डायरेक्टर के विजन को बदल रहे हैं, उसकी सहमति के बिना रिलीज कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है.'

'रांझणा' का बदला क्लाइमैक्स, करण ने जताई नाराजगी?

करण ने आगे 'रांझणा' फिल्म के क्लाइमैक्स बदलने पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'रांझणा के प्रोड्यूसर्स का काम था कि वो आनंद एल राय को बुलाते. जिसका विजन था वो, जिसकी वजह से आप ये कर रहे हो आज, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है. आपको उन सभी को बुलाना चाहिए जिन्होंने उस फिल्म को खास बनाया. ये सही काम है. और क्या ही उखाड़ लिया आपने चेंज करके.'

'ऐसा नहीं है कि उस फिल्म का बहुत बड़ा बिजनेस हुआ. क्योंकि ये असली नहीं है. AI का इस्तेमाल उससे होने वाले सही फायदे के लिए किया जाना चाहिए. जो नेचुरल है वो ज्यादा चलेगा.'

बता दें कि 'रांझणा' के ओरिजिनल क्लाइमैक्स में धनुष का किरदार की मौत हो जाती है. लेकिन जब इसे री-रिलीज किया गया, तो AI से इसे बदला गया. जिसमें धनुष का किरदार अंत में अपनी आंखें खोलकर अपने दोनों दोस्तों को देखता है. फिल्म एक हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है.

