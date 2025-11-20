53 की उम्र में कुंवारे हैं करण जौहर, सताता है अकेलापन, कब करेंगे शादी?

फिल्ममेकर करण जौहर 53 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं. वो कई बार बोल चुके हैं कि पार्टनर न होने की कमी उन्हें खलती है. अब फिल्ममेकर ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के शो 'सर्विंग इट अप विद सानिया﻿' के नए एपिसोड में अकेलेपन पर बात की. दोनों ने सिंगल पैरेंट होने से लेकर प्यार की तलाश का जिक्र किया. करण ने बताया कि उन्हें अक्सर खाना खाते वक्त अकेलापन महसूस होता है.

करण जौहर ने अकेलेपन पर क्या कहा?

सानिया ने फिल्ममेकर से पूछा कि उन्हें पार्टनर न होने पर कैसा लगता है? जवाब में करण ने कहा, अब मैं ठीक हूं. एक समय था जब मुझे सच में प्यार चाहिए था. मुझे साथ चाहिए था, रिश्ता चाहिए था. मैंने हर तरह के अनुभव किए जैसे कि कोई टूटा दिल, एकतरफा प्यार. मैंने इस पर एक फिल्म भी बनाई. इससे मुझे राहत मिली और मैं थोड़ा ठीक हुआ.

करण को मिलती है क्या सलाह?

करण के मुताबिक, लोग उन्हें खुद को ओपन रखने और देश से बाहर जाने की सलाह देते हैं. वो कहते हैं- मैं कहां जाऊं? मैं यहीं पर अपनी मां और दो बच्चों के साथ रहता हूं. मुझे यहीं रहना होगा. मुझे अकेलापन महसूस होता है और ये सच है. इंसान सबसे ज्यादा अकेलापन अपनी खुशियों के वक्त महसूस करता है न कि दुख के वक्त. अकेले खाना खाना आपको और अकेलापन महसूस कराता है.

करण को प्यार की तलाश

करण का कहना है उन्होंने सिंगल होने की हकीकत को स्वीकार लिया है. लेकिन वो प्यार के लिए कभी ना नहीं कहेंगे. वो शाहरुख खान की तरह खुली बांहों के साथ सच्चे प्यार का इंतजार करेंगे. करण ने माना कि उन्होंने बेस्ट लव स्टोरीज बनाई हैं लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी खुद की कोई ऐसी कहानी नहीं है. वो कहते हैं- रब ने मेरे लिए वो जोड़ी नहीं बनाई.

करण बेशक सिंगल हैं. लेकिन वो पिता बन चुके हैं. वो सरोगेसी के जरिए दो बच्चों के पिता बने हैं. वर्कफ्रंट पर उनके डायरेक्शन में बनी पिछली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी थी. मूवी में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र, शबाना आजमी, जया बच्चन अहम रोल में थे.

