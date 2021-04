करण जौहर की दोस्ताना से बाहर कार्तिक आर्यन, फैंस को याद आए सुशांत, कहा ये

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड में अच्छा-खासा स्ट्रगल किया है. अपनी पहचान बना पाना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा. हालांकि, फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' से उनकी किस्मत चमकी और आज देखिए वह ऊंचाइयां छू रहे हैं. नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को फिल्म 'दोस्ताना 2' से बाहर का रास्ता दिखाया है. ऐसा मालूम होता है कि प्रोडक्शन हाउस को एक्टर का बर्ताव पसंद नहीं आ रहा है. फिल्म में कार्तिक को किसी और एक्टर ने रिप्लेस कर दिया है. कहा ऐसा भी जा रहा है कि कार्तिक आर्यन को स्क्रिप्ट में काफी समस्याएं थीं, जिसके बाद चीजें खराब हुईं. इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक, जाह्नवी कपूर संग कार्तिक के ब्रेकअप की भी खबरें आ रही हैं.

सूत्र के अनुसार, 'दोस्ताना 2' में दोनों ही एक्टर्स साथ आए, लेकिन कार्तिक आर्यन के हाथ से इस फिल्म के पीछे शशांक खेतान की फिल्म और 'मिस्टर लेले' निकल गई. वहीं, जाह्नवी कपूर के हाथ से जो फिल्म गई, वह कियारा आडवाणी को मिली. अब ऐसा लग रहा है कि कार्तिक आर्यन अपनी एक्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं.

जाह्नवी संग जुड़ रहा कार्तिक आर्यन का नाम

सूत्र का यह भी कहना है कि कार्तिक आर्यन जैसे स्ट्रेंजर आउटसाइडर अगर जाह्नवी कपूर और धर्मा प्रोडक्शन को एटीट्यूड दिखाते हैं तो वह गलत है. वह भी 20 दिन शूटिंग करने के बाद. हमें करोड़ों का नुकसान होगा, इसके साथ ही न्यूकमर लक्ष्य का भी करियर दांव पर लगेगा, क्योंकि वह इस फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे थे.

Not a fan of #KartikAaryan but same thing also happened with #ShushantSinghRajput and #KanganaRanaut too cuz they r outsiders..he got replace from #Dostana2 for some unkown reasons, now he should call out Karan Johar and his production company if he hv guts. — Ankita Thakur (@ankita_thakur2) April 16, 2021

एक यूजर ने लिखा, 'मैं कार्तिक आर्यन की फैन तो नहीं हूं, लेकिन यही चीज कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुई थीं. वे भी आउटसाइडर्स थे. कार्तिक दोस्ताना 2 से बाहर हो चुके हैं, जिसके पीछे की असल वजह पता ही नहीं चल पा रही है. अब कार्तिक को सामने आकर बयान जारी करना चाहिए, अगर उनके अंदर गट्स हैं करण जौहर और उनकी टीम के खिलाफ कुछ बोलने के.'

#KartikAaryan is not unprofessional he complete his movie #Dhamaka in 18day. Problm is he is no star kid without any talent who r ready to lick their feet for life #Dostana2 — Aryan NK (@NKArya20) April 16, 2021

एक और यूजर ने लिखा, 'कार्तिक आर्यन अनप्रोफेशनल नहीं हैं. उन्होंने फिल्म धमाका की शूटिंग 18 दिन में खत्म की है. परेशानी यह है कि वह एक स्टार किड नहीं है. उनके अंदर टैलेंट कूट-कूटकर भरा है और वह किसी के पैर नहीं चाटेंगे.'

Bechara ?😂

He didn't even tweeted for himself like KJO did 2 days back because kartik was getting limelight and KJO can't gulf his success!#KartikAaryan https://t.co/tbRAAAkZjn — KA | FANGIRL (@kartikaaryanhrt) April 16, 2021

First it was Kangana Ranaut and Sushant Singh Rajput SSR now it's Kartik Aaryan



Who is going to be next target of Dharma productions karan johar



Retweet#karanjohar #KartikAaryan #dharma #dostana2 #KanganaRanaut #SushanthSinghRajput pic.twitter.com/4G5Z8UcNYk — gautam gada (@GautamGada) April 16, 2021

After Kangana & Sushant, #KartikAaryan is d new target of Karan Johar.I’m not fan of Kartik but after seeing what happened to Sushant,I’ve decided I’ll call out Karan fr his hypocrisy.Karan wants to dominate outsiders.I hope jst like Kangana,Kartik will slam KJO for his hypocrisy — justicealways (@saurabhjain0541) April 16, 2021

करण जौहर पर निशाना साधते हुए एक यूजर ने लिखा, "कंगना और सुशांत के बाद करण जौहर का नया टारगेट कार्तिक आर्यन है. मैं कार्तिक का फैन नहीं हूं, लेकिन जो सुशांत के साथ हुआ मैंने करण जौहर के खिलाफ बोलना शुरू किया. वह केवल आउटसाइडर्स को नीचे दबाना जानते हैं, उम्मीद करता हूं कि कंगना की तरह कार्तिक भी करण को खरी-खोटी सुनाए."

Karan Johar aka the biggest homophobe who tried to destroy the careers of Kangana Ranaut & SSR is now after another talented outsider's career, save #KartikAaryan from him before its too latepic.twitter.com/7SVcb26Rcw — 〄 (@healmeKR) April 16, 2021

Seeing FLOP talentless expressionless nepotism product #JanhviKapoor 's bots mocking self made outsider #KartikAaryan . Let me remind these bots even after getting eyebrows lift, eyelid surgery, nose job, lips fillers, jawline and smile correction she stills looks like a 🐀 pic.twitter.com/nY6NNmcurg — Akansha Kapoor (@Akansha95236424) April 16, 2021

Ya he is so unprofessional that he finished Dhamaka in 10 day, save producers' money and time. This industry should hv more unprofessional people like him!#KartikAaryan — Geminian ♊ (@kartikkimeera) April 16, 2021

सूत्र ने आगे कहा कि जाह्नवी अपने आप में एक स्टार हैं और उनकी झोली में कई बड़ी फिल्में आने को तैयार हैं. अब धर्मा प्रोडक्शन ने कार्तिक को कभी न कास्ट करने का फैसला लिया है. अब इस पर फैन्स ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है. कार्तिक को सपोर्ट करते हुए कई ट्वीट्स किए हैं.