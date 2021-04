फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर हुआ करते थे अनिल कपूर, वीडियो शेयर कर किया खुलासा

अनिल कपूर बॉलीवुड के सबसे फेमस और सफल एक्टर्स में से एक हैं. अपनी बढ़िया फिल्मों और कभी ना ढलने वाली जवानी की वजह से मशहूर हुए अनिल कपूर ने अब खुलासा किया है कि उनका बॉलीवुड करियर असल में कैसे शुरू हुआ था. अनिल ने ट्विटर पर एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें आप उन्हें डांस करते देख सकते हैं.

अनिल कपूर ने शेयर किया थ्रोबैक वीडियो

वीडियो में अनिल कपूर एक फिल्म में हीरो के पीछे नाचते दिख रहे हैं. ये फिल्म शबाना आजमी और नवीन निश्छल की थी, जिसमें अनिल कपूर ने बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया था. वीडियो शेयर करते हुए अनिल कपूर ने लिखा, ''मैंने अपने करियर की शुरुआत एक फिलर और बैकग्राउंड डांसर के रूप में की थी. जमीन से शुरू किया और अब यहां हूं. इस वीडियो को देखकर मेरी कई यादें ताजा हो गईं. मैं आज जहां हूं उसके लिए खुद को सौभग्यपूर्ण समझता हूं.''

One from the archives! Started my career as a filler & a background dancer...started from scratch and now we here....this video brought back so many memories.... blessed to be where I am today... https://t.co/6lUb9QLw1U