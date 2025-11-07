53 साल के करण जौहर का अकेलापन, बाहें फैलाकर कर रहे इंतजार, डायरेक्टर ने बयां किया दर्द

फिल्ममेकर करण जौहर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं. उनकी शादी नहीं हुई है, वो कई बार अकेला होने का दुख लोगों से शेयर करते रहते हैं. हाल ही में करण अपनी फिल्म 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किए गए. मगर उनका कहना है इस खुशी के पल में भी उन्हें अकेलापन महसूस हुआ.

जिंदगी में अकेलापन महसूस करने पर क्या बोले करण जौहर?

करण जौहर ने टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा संग एक बातचीत में बताया कि जब उन्हें कुछ वक्त पहले नेशनल अवॉर्ड मिलने की खबर मिली, तब उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हुआ. क्योंकि उनके पास उस खुशी को बांटने वाला कोई नहीं था. करण ने कहा, 'आप अपनी लाइफ में उतार-चढ़ाव के वक्त नहीं, बल्कि अपनी खुशी या सक्सेस में सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं. आपके उतार-चढ़ाव में आपका परिवार, दोस्त, माता-पिता और बच्चे होते हैं. मेरी दो कजिन बहनें हैं जिनके मैं बहुत करीब हूं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं.'

'लेकिन आपकी खुशी में आप क्या करते हैं? मुझे याद है कि मुझे एक फोन आया था कि मुझे नेशनल अवॉर्ड मिल रहा है. मैंने फोन रख दिया और एक मिनट के लिए बस यही सोचता रहा कि आज रात मैं क्या करूं? किसके घर जाऊं? किसका हाथ थामूं? पीठ पर एक हल्की सी थपकी, मुझे खुशी चाहिए थी और मैं बस यही चाहता था.'

नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में करण जौहर को आई किसकी याद?

करण ने आगे कहा कि वो जब नेशनल अवॉर्ड ले रहे थे, तब उन्हें अपने साथ किसी दूसरे इंसान की कमी खली. वो बताते हैं कि उन्हें अभी भी किसी की तलाश है, जिसके लिए वो शाहरुख खान की तरह अपनी बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं. करण ने कहा, 'जब मैं अवॉर्ड सेरेमनी में गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा प्लस वन कौन है और मेरे साथ कोई नहीं था.'

हर कोई अपने पार्टनर के साथ आ रहा था और मेरी मां की तबीयत इतनी सही नहीं थीं कि वो ट्रैवल कर सकें और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं. ये बातें आपको बहुत तकलीफ देती हैं. मैं अकेलापन महसूस करता हू और कई रातों में जब मैं अकेले खाना खाता हूं, तो मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर नहीं जाता. मैं अपने कमरे में ही खाना खाता हूं ताकि अकेलापन कम हो सके.'

बात करें करण जौहर के आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो वो क्रिसमस के मौके पर कार्तिक आर्यन संग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' लेकर आ रहे हैं, जिसमें अनन्या पांडे भी नजर आएंगी.

