कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहती हैं. कई बार ट्रोलिंग का भी सामना उन्हें करना पड़ता है. ट्विटर पर कंगना काफी एक्टिव हैं और बेझिक अपनी राय लिखती हैं. हालांकि, इस बार उन्हें ये भारी पड़ गया है. कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है. माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी पर की गई ट‍िप्पणी के बाद कंगना पर ये एक्शन लिया गया है.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

कंगना लगातार ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ ट्वीट कर रही थीं. उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की थी. कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है.

जब ट्विटर सस्पेंड की मांग पर कंगना ने किया रिएक्ट

बता दें कि इससे पहले भी कई बार कंगना के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने को लेकर मांग की जा चुकी है. एक बार इस पर कंगना ने रिएक्ट करते हुए लिखा था- 'हा हा हा मैं लगातार अखंड भारत के लिए खड़ी रही हूं, हर दिन टुकड़े-टुकड़े गैंग से लड़ रही हूं और मुझ पर ही देश को विभाजित करने का आरोप लग रहा है. वाह क्या बात है. वैसे भी ट्विटर मेरे लिए एक अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है, एक चुटकी बजाते ही हजारों कैमरे मेरा बयान लेने के सामने आ जाएंगे.'

Kangana's account got suspended

Shanti SUKOON 😂❤️ pic.twitter.com/OjnnZo9S7z — 𝐀𝐘𝐀𝐀𝐍🦁 (@BB_13AYAAN) May 4, 2021

When you get to know Kangana's Twitter account has been suspended pic.twitter.com/tOWQ11u8l9 — Suhas Srinivas (@srinivas_suhas) May 4, 2021

#KanganaRanaut account suspended 🥴😂



Our only source of entertainment 🥺

How can we get Meme materials from her illogical tweets 🤧🥴 pic.twitter.com/QdTuNuNp0u — Nitish Kumar Behera (@IamNitish98) May 4, 2021