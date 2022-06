कतर एयरवेज के CEO पर भड़कीं Kangana Ranaut, नकली वीडियो को मान बैठीं सच

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर किसी न किसी मुद्दे में खुद को फंसाती ही नजर आती हैं. कुछ समय पहले इनकी फिल्म 'धाकड़' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी तो यह सुर्खियों में आईं. अब एक नकली वीडियो देखकर कंगना रनौत ने कतर एयरवेज के सीईओ अकबर अल बेकर को 'बेवकूफ' बता डाला, जिसके बाद हर ओर उनकी पोस्ट की चर्चा होने लगी. कंगना रनौत की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. कंगना रनौत ने पोस्ट में बेकर साहब को एक गरीब आदमी को बुली करने को लेकर क्रिटिसाइज किया है. कुछ समय बाद जब नेटिजन्स उन्हें इस वीडियो को लेकर कहने लगे कि यह एक नकली वीडियो है और इसमें कोई सच्चाई नहीं तो एक्ट्रेस ने इसे डिलीट कर दिया.

क्या है मामला?

ट्विटर यूजर वासुदेव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों से अपील की कि वह कतर एयरवेज का बॉयकॉट करें. एक टीवी न्यूज चैनल पर बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़के हुए थे. इसके बाद एक और यूजर ने कतर एयरवेज के चीफ का यह वीडियो डब किया, जिसमें उन्होंने मजेदार ह्यूमर डालने की कोशिश की. इस डब हुए वीडियो में बेकर, वासुदेव को इन्वेस्टर बताते हुए उनकी इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं (मतलब बेकर, वासुदेव की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, वह भी मजाकिया अंदाज में).

I'M DEAD! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

This is MUST WATCH!

Watch this interview of the CEO of Qatar airways, on the call for #BycottQatarAirwaysQatar by Vashudev

Watch till the end! pic.twitter.com/52YUJLDCYj