कंगना रनौत के POK बयान पर हंसल मेहता का गुस्सा, यूजर बोले- रिश्ते खराब हो गए?

एक्ट्रेस कंगना रनौत के पीओके वाले बयान के बाद से वे लगातार सभी के निशाने पर आ रही हैं. हर कोई उन्हें या तो मुंबई की महानता बता रहा है या फिर उन्हीं के बयान को शर्मनाक कह रहा है. कंगना के साथ फिल्म सिमरन में काम कर चुके हंसल मेहता ने भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिया है. उन्होंने कंगना के बयान पर नाराजगी व्यक्त की है.

हंसल हुए कंगना से नाराज

हंसल मेहता ने ट्वीट कर लिखा था- क्या आप मुंबई की खासियत जानते हैं. आप इस शहर के खिलाफ कितना भी बोल लें, लेकिन फिर भी ये शहर हाथ खोलकर आपका स्वागत करेगा. विनम्रता सीखनी है तो मुंबई से सीखें. अब हंसल ने अपने ट्वीट में कंगना का नाम तो नहीं लिया था लेकिन उनका इशारा उन्हीं की तरफ था. अब कहने को तो हंसल ने भी दूसरे सेलेब्स की तरह कंगना की आलोचना की थी, लेकिन डायरेक्टर तो दूसरी वजहों से सुर्खियों में आने लगे. दरअल हंसल ने कंगना संग फिल्म सिमरन में काम किया था. ऐसे में एक यूजर ने यही सवाल डायरेक्टर से पूछ लिया. सवाल था- आपने कंगना संग सिमरन फिल्म की थी. अब आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं. क्या अब आपके उनके साथ अच्छे संबंध नहीं हैं?

Disagreements mean not on good terms? https://t.co/PUXPIAg0NM