यूजर ने अभिषेक को बताया नेपोकिड, एक्टर बोले- 44 का हूं किड तो नहीं लगता

एक्टर अभिषेक बच्चन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं. वे एक तरफ अपनी फिल्मों और जिंदगी से जुड़ी कई पोस्ट शेयर करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई बार अपने हेटर्स को मुंहतोड़ जवाब देने से भी परहेज नहीं करते हैं. एक्टर को अच्छे से पता होता है कि किस शख्स को किस भाषा में समझाना है. अब इस समय सोशल मीडिाय पर अभिषेक बच्चन का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है.

हाल ही में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि सुशांत की मौत के बाद से बॉलीवुड और उससे जुड़े कई सेलेब्स की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है. उनके उस स्टेटमेंट का बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने स्वागत किया था. अब अभिषेक बच्चन ने भी उस बयान का सपोर्ट किया था. लेकिन उनका ऐसा करना कई लोगों को रास नहीं आया. एक यूजर ने नेपोटिज्म की आड़ में अभिषेक को ट्रोल करने की कोशिश की.

अभिषेक को बताया गया नेपोकिड

ट्वीट कर लिखा गया- कोई भी तुम्हारी फिल्म नहीं देखेगा नेपोकिड. अब अभिषेक बच्चन ने इसका जवाब भी तुरंत ही दे दिया. उन्होंने उस यूजर की खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि वे कैसे नेपोकिड हो सकते हैं. वे ट्वीट में लिखते हैं- ओके ब्रो, लेकिन एक बात समझ नहीं आई मैं और नेपोकिड, कैसे? मैं 44 साल का हूं तो किड कैसे हो गया. कम से कम टाइप करने से पहले सोचा कीजिए. अब अभिषेक बच्चन के ट्वीट्स के बाद ये विवाद खत्म नहीं हुआ. उस शख्स ने फिर एक्टर को अपने निशाने पर लिया. वो लिखता है- आप एबी के बेबी हो नेपोअंकल. अभिषेक बचच्चन को इस यूजर की भाषा से काफी आपत्ति हुई. उन्होंने उसे तमीज का पाठ पढ़ाते हुए ट्वीट किया- अपने बढ़ों से तमीस से बात किया करो. अब अंकल बना दिया है तो लिहाज भी कर लो. वैसे बता दूं कि आप भी किसी के बेबी हैं. ध्यान रखिए.

Ok. 🙏🏽 but bro “nepokid”???? I’m 44 hardly a kid. Think before you type.... PLEASE!!!

Speak to your elders with some respect then!!! Ab uncle bana diya to lihaaz bhi karo. And a polite reminder, you too are somebody’s baby. In case you didn’t know. Take care, bye. 👋🏽