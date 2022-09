KRK ने जेल से रिहा होने के बाद किया पहला ट्वीट, लिखा- बदला लेने लौट आया हूं

कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) की वापसी हो चुकी है. हाल ही में केआरके को विवादित ट्वीट और छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 8 सितंबर को उन्हें बेल भी मिल गई. जेल से बाहर आने के बाद केआरके के अकाउंट से पहला ट्वीट किया गया था. ये ट्वीट उनके बेटे फैसल कमाल ने किया था. इस ट्वीट में फैसल ने अपने पिता की सेफ्टी को लेकर अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी थी. वहीं अब 11 सितंबर को केआरके ने जेल से बाहर आने के बाद पहला ट्वीट किया है. आइये जानते हैं कि केआरेक सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या कह रहे हैं.

केआरके का पहला ट्वीट

जेल से रिहाई के बाद कमाल आर खान ने पहला ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं बदला लेने वापस आ गया हूं. अब वो किससे और क्या बदला लेना चाह रहे है, ये सिर्फ वही बता सकते हैं. पर केआरके के ट्वीट से इतना जरूर पता चल रहा है कि उनके अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ है.

I am back for my vengeance.😡