Shamshera: KRK ने गिनाई रणबीर कपूर की फ्लॉप फिल्में, बोले- प्रोड्यूसर्स के डुबोए 1000 करोड़

खुद को फिल्म क्रिटीक बनाने वाले कमाल आर खान फिर एख बार सुर्खियों में आ गए हैं. केआरके के ट्वीट्स देखकर लगता है कि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स को तबाह करने का ठेका ले लिया है. और यह केआरके का फेवरेट टाइम पास भी बनता जा रहा है. वैसे सही भी है, जनता का भी इससे मनोरंजन हो ही जाता है. इस बार अपने निशाने पर केआरके ने रणबीर कपूर को लिया है. हाल ही में एक्टर की फिल्म 'शमशेरा' रिलीज हुई है. फिल्म ने अबतक 34 करोड़ रुपये कमाए हैं. ऐसा मालूम होता है कि रणबीर कपूर की यह फिल्म कुछ 50 करोड़ में सिमट जाएगी.

आमिर के बाद रणबीर पर साधा केआरके ने निशाना

बस इसी बात का फायदा उठाते हुए केआरके ने आमिर खान के बाद रणबीर कपूर को अपने निशाने पर ले लिया है. 'ब्रह्मास्त्र' फेम एक्टर को केआरके ने फ्लॉप बताया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में आलिया भट्ट को भी घसीट लिया है. रणबीर कपूर की फिल्म 'शमशेरा' में वाणी कपूर और संजय दत्त भी लीड रोल में नजर आए हैं. यश राज फिल्म्स के बैनर तले यह बनी है. करण मल्होत्रा ने इस फिल्म का निर्देशन संभाला है. मूवी काफी बड़े पैमाने पर बनाई गई है, लेकिन फैन्स को इंप्रेस करने से यह चूक गई. ऑडियन्स और क्रिटीक्स के बीच यह फ्लॉप साबित हुई.

Truth is that #Ranbir looks like a sick man coming out of the hospital half treated. He has no spark left in him after getting married with #Alia.

केआरके ने एक के बाद एक ट्वीट कर रणबीर कपूर का अबतक की फ्लॉप फिल्मों का ब्यौरा दिया. रणबीर 9 फिल्में फ्लॉप दे चुके हैं. 'सांवरिया' ने 38 करोड़ की कमाई की थी. 'बेशर्म' ने 52 करोड़ कमाए थे. 'रॉय' ने 38 करोड़, 'बॉम्बे वेल्वेट' ने 20 करोड़, 'तमाशा' ने 62 करोड़, 'जग्गा जासूस' ने 50 करोड़, 'अंजाना अंजानी' ने 45 करोड़ और 'शमशेरा' ने 34 करोड़ कमाए हैं. आने वाली फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' तो और भी बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित होगी. प्रोड्यूसर्स अबतक सभी फिल्मों पर 1000 करोड़ से ज्यादा हार बैठे हैं. इसके अलावा केआरके ने रणबीर कपूर के अनसक्सेसफुल होने के पीछे आलिया भट्ट को भी जिम्मेदार बताया है. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि रणबीर एक बीमार व्यक्ति की तरह दिखने लगे हैं जो अस्पताल से आधा इलाज करवाकर बाहर आथा है. उनके अंदर आलिया भट्ट से शादी के बाद अब कोई स्पार्क नहीं बचा है.