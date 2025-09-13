'एक था टाइगर' के बाद क्यों कबीर खान ने किया टाइगर फ्रेंचाइजी से किनारा? बोले- ये सिर्फ...

सलमान खान और कटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एक था टाइगर' आज कई लोगों के लिए एक आइकॉनिक फिल्म है. एक स्पाई फिल्म होने के अलावा इसकी लव स्टोरी ने भी हर किसी को इंप्रेस किया था. फिल्म के बाद इसके डायरेक्टर कबीर खान हर तरफ छा चुके थे. लेकिन जब इसका सीक्वल 'टाइगर जिंदा है' रिलीज हुई, तब कबीर इसका हिस्सा नहीं थे.

आखिर क्यों टाइगर फ्रेंचाइजी से अलग हुए कबीर खान?

फैंस के मन में अक्सर ये सवाल उठा है कि आखिर क्यों कबीर खान 'एक था टाइगर' के बाद, टाइगर फ्रेंचाइजी से दूर हुए. जो फिल्म आज के समय में एक पूरे 'स्पाई यूनिवर्स' को खड़ा कर पाई, आखिर क्यों वही डायरेक्टर उससे बाहर हुए? इन सभी सवालों का कबीर खान ने जवाब दिया है. ईटाइम्स संग बातचीत में डायरेक्टर का कहना है कि वो सीक्वल बनाने में विश्वास नहीं रखते, ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स की जरूरत होती है.

कबीर खान ने कहा, 'अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी देखें, तो आपको उसमें एक भी सीक्वल नजर नहीं आएगा. मेरा मानना ​​है कि सीक्वल वही हैं जो प्रोड्यूसर्स को बनाने चाहिए क्योंकि वो इसकी एक आईपी बनाते हैं. उस आईपी और उसकी सक्सेस का फायदा उठाते हैं. लेकिन एक डायरेक्टर या स्टोरीटेलर के लिए कहानी के साथ एक थकान आ जाती है.'

क्या कभी टाइगर फ्रेंचाइजी में वापस आएंगे कबीर खान?

कबीर खान आगे बताते हैं कि वो अपनी एक फिल्म पूरी करने के बाद, दूसरी फिल्म पर जाना पसंद करते हैं. वो नई कहानियों में विश्वास रखते हैं. लेकिन अगर पहली वाली फिल्म पर वापस सीक्वल के लिए आना हो, तो उन्हें कुछ ऐसा जरूरी चाहिए होता है जो उन्हें आकर्षित कर सके.

कबीर खान ने कहा, 'अगर इंडस्ट्री के कुछ समझदार लोगों की बातें मानी जाए, तो मैं अपनी सभी हिट फिल्मों के सीक्वल बनाता रहूंगा. जैसे तीन टाइगर्स, तीन बजरंगी और शायद एक और न्यूयॉर्क. हालांकि एक डायरेक्टर के तौर पर मैं कहानियों की ओर इस तरह आकर्षित नहीं हुआ हूं. आखिरकार जेम्स बॉन्ड भी हर बार एक ही डायरेक्टर नहीं बनाता है.'

बता दें कि सलमान और कटरीना की फिल्म 'एक था टाइगर' 13 सालों बाद एक कीर्तिमान हासिल करने में कामयाब हुई है. हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित 'इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम' में प्रदर्शित होने वाली एकलौती इंडियन फिल्म के रूप में 'एक था टाइगर' इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली है. अब ये फिल्म जल्द थिएटर्स में री-रिलीज होने वाली है.

