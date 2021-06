जवान बेटे की मौत, कंगाल होने का दर्द, कबीर बेदी बोले- मैंने खुद को दोबारा बनाया है

कबीर बेदी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रहे हैं. कबीर पिछले पांच दशकों से फिल्म इंडस्ट्री एक हिस्सा रहे हैं. हाल ही में कबीर बेदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया है. इस किताब का नाम Stories I Must Tell: The Emotional Life of an Actor. अपनी किताब में कबीर बेदी ने कई बड़ी बातों का खुलासा किया है.

जब हॉलीवुड में कंगाल हुए कबीर

कबीर बेदी ने किताब में बेटे सिद्धार्थ बेदी के आत्महत्या करने से लेकर हॉलीवुड में कंगाली का सामना करने तक, हर चीज के बारे में बात की है. अब उन्होंने Brut इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में इंटरनेशनल फिल्मों और शोज में नॉन इंडियन किरदारों को निभाने पर विस्तार से बात की है.

हॉलीवुड में कंगाली के दिन देखकर के बारे में कबीर बेदी ने कहा, 'मैंने अपने बेटे के खुदकुशी करने और हॉलीवुड में कंगाल होने के बाद सदमे भरे एक्सपीरियंस किए हैं. एक सेलिब्रिटी के लिए कंगाल हो जाना बहुत शर्मनाक होता है. लेकिन आपको आगे बढ़ने और खुद को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के रास्ते ढूंढने ही पड़ते हैं. अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपने आप को दोबारा बनाया है.'

बेटे सिद्धार्थ को इस वजह से था खोया

एक अन्य इंटरव्यू में कबीर बेदी ने बेटे सिद्धार्थ बेदी के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा, 'सिद्धार्थ बहुत समझदार लड़का था. वह अपनी क्षमताओं में बेहतरीन था, और फिर एक दिन वह सोच ही नहीं पा रहा था. हमने बहुत कोशिश की यह जानने की कि आखिर उसे हुआ क्या है. तीन सालों तक हम अनजान भूतों से लड़ते रहे. अंत में Montreal की गलियों में उनका बहुत हिंसक ब्रेकआउट हुआ. उनको काबू करने के लिए आठ पुलिसवाले ने मशक्कत की थी. फिर Montreal के डॉक्टरों ने बताया कि वह Schizophrenia (एक तरह की दिमागी बीमारी) का शिकार है.'

बेदी ने आगे बताया, 'फिर वह लॉस एंजलिस आया और हमने मिलकर इस बीमारी से लड़ने की कोशिश की. अंत में मैं यह लड़ाई हार गया क्योंकि उसने खुदकुशी का फैसला किया था. वह Schizophrenia की बनाई दुनिया में रहना सहन ही नहीं कर पाया.'