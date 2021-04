बेटे की सुसाइड को लेकर कबीर बेदी का खुलासा, उसे काबू करने के लिए लगे थे 8 लोग

दिग्गज एक्टर कबीर बेदी ने हाल ही में अपनी किताब Stories I Must Tell: The Emotional Life of an Actor लॉन्च की है. ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें कबीर ने अपनी जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को खुलकर उजागर किया है. उन्होंने इस किताब में द बीटल्स का इंटरव्यू लेने के साथ-साथ AIR (All India Radio) से एडवर्टाइजिंग और फिर थिएटर और उसके बाद सिनेमा जगत में आने तक के अपने सफर के बारे में भी खुलकर बताया है.

अपनी इसी किताब के बारे में बातचीत करते हुए कबीर बेदी ने बॉलीवुड हंगामा को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ के बारे में बात की. मालूम हो कि कबीर बेदी के बेटे ने साल 1997 में सुसाइड कर लिया था. तब वह महज 25 साल का था. कबीर ने बताया, "सिद्धार्थ एक बहुत शानदार युवा था... अपनी क्षमताओं के बारे में वह बहुत अनूठा था, और फिर एक दिन अचानक वह चीजों में बारे में सोच ही नहीं पा रहा था."

कबीर ने कहा, "हमने बहुत कोशिश की ये जानने की कि दिक्कत क्या है, और तीन सालों तक हम अनजान चीजों में हाथ-पैर मारते रहे और इसके बाद सड़कों पर उसका काफी गुस्सैल अवतार देखने को मिला, कुल 8 पुलिसवाले लगे थे उसे काबू करने के लिए. इसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसे सीजोफ्रेनिया है." कबीर ने बताया कि सिद्धार्थ की बीमारी का बहुत इलाज कराने के बाद भी उन्होंने अपने बेटे को खो दिया क्योंकि उसने ही उनसे दूर जाने का फैसला ले लिया था.

गिल्ट को लेकर कही ये बात

अपनी बात को खत्म करते हुए आखिरकार कबीर ने कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ये गिल्ट बहुत बड़ी है. बता दें कि कबीर बेदी अपनी निजी जिंदगी के चलते भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं. कबीर बेदी की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते रहे हैं.