क्यों अरबपति बिजनेसमैन से जूही ने गुपचुप रचाई थी शादी, अकेलेपन में बनीं पति का सहारा

जूही चावला ने जय मेहता से 1995 में गुपचुप शादी की थी, लेकिन उन्होंने ये रिश्ता दुनिया से छिपा कर रखा. शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट हुईं और बेटी का जन्म होने वाला था, तब उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को पब्लिक किया. आइए जानते हैं कि जय और जूही की लवस्टोरी कैसे शुरू हुई थी.

Bollywood Actress Juhi Chawla
Bollywood Actress Juhi Chawla

बॉलीवुड हसीना जूही चावला 13 नवंबर को अपना 58वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. खास मौके पर उन्हें चाहने वालों से कई मैसेज और गिफ्ट्स मिल रहे हैं. जूही उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट रहती हैं. 30 साल पहले उन्होंने अरबपति बिजनेसमैन जय मेहता से गुपचुप शादी करके सबको सरप्राइज कर दिया था. जूही के जन्मदिन पर जानते हैं कि जय संग उनकी लवस्टोरी कैसे शुरू हुई थी. 

जूही ने की थी सीक्रेट वेडिंग
जूही चावला और जय मेहता की शादी को 30 साल हो गए हैं. दोनों की मुलाकात एक डिनर पार्टी में हुई थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. उस वक्त जूही 'कयामत से कयामत तक', 'डर', 'हम हैं राही प्यार के' और 'इश्क' जैसी सुपरहिट फिल्मों की वजह से अपने करियर की ऊंचाई पर थीं. इसके बावजूद उन्होंने जय से चुपके से शादी करने का फैसला लिया. 

जय मेहता हमेशा मीडिया से दूर ही रहे. बॉलीवुड की ए-लिस्टर से शादी के बावजूद उन्होंने सुर्खियों से दूर रहना पसंद किया. हालांकि उनके करोड़ों के कारोबार को लेकर लोग हमेशा बात करते रहते हैं. 

जूही और जय की प्रेम कहानी
जूही ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने जय को शादी के लिए एक साल इंतजार कराया था. उन्होंने कहा, शादी से पहले जय मुझे हर दिन चिट्ठी लिखा करते थे. शादी के बाद वो सब बंद हो गया. उन दिनों हम एक-दूसरे को लेटर और कार्ड भेजते थे, जो अब ईमेल और व्हाट्सऐप मैसेज में बदल गया है. जय और मेरी मुलाकात एक डिनर में हुई थी और उसके बाद वो मेरे इर्द-गिर्द घूमने लगे. एक बार उन्होंने मेरे जन्मदिन पर एक ट्रक भर के लाल गुलाब भेजे थे. मैंने उन्हें हां कहने में एक साल लगा दिया.

जूही और जय ने 1995 में शादी की थी, लेकिन कपल ने अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा. 2001 में, जब जूही पहली बार प्रेग्नेंट हुईं और उनकी बेटी जान्हवी मेहता का जन्म होने वाला था, तब जाकर उनकी शादी का राज सबके सामने आया. अपनी शादी को छुपाने के बारे में जूही ने राजीव मसंद से कहा था, मैं उस वक्त करियर में अच्छा कर रही थी. सब कुछ ठीक चल रहा था. उसी समय जय मुझसे प्यार जताने लगे थे और मुझे डर था कि करियर की ऊंचाई पर सब कुछ खो ना दूं. तो मैंने सोचा, इसे छुपा लेते हैं और मैं काम करती रहूंगी.

जूही ने दिया जय का साथ  
जूही से शादी से पहले जय मेहता ने सुजाता बिरला से शादी की थी, जो उद्योगपति यश बिरला की बहन थीं. 1990 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 605 दुर्घटना में सुजाता की मौत हो गई थी. इस दर्दनाक हादसे के बाद जूही ने जय का साथ दिया, जिससे वो इस सदमे से उबर सकें. इसी दौरान दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई.

जय मेहता का अरबों का साम्राज्य
जय मेहता 'द मेहता ग्रुप' के चेयरमैन हैं, जिसका हेड ऑफिस गांधीनगर में है. इसकी ब्रांच अमेरिका और अफ्रीका में भी हैं. उन्होंने ये बिजनेस अपने पेरेंट्स महेंद्र और सुनयना मेहता से विरासत में लिया और ऊंचाईयों पर पहुंचाया.

मेहता ग्रुप का कारोबार चीनी, सीमेंट, पैकेजिंग, फ्लोरीकल्चर, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल केबल्स जैसे सेक्टर में फैला हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 तक उनकी कंपनी का टर्न ओवर  2.1 बिलियन डॉलर (लगभग 17,555 करोड़ रुपये) से अधिक था.

---- समाप्त ----
