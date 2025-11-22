उदयपुर में चल रहा शाही जश्न, अरबपति सिंगर JLO करेंगी परफॉर्म, बॉलीवुड ने सजाई शाम

हॉलीवुड की जानी-मानी स्टार जेनिफर लोपेज भारत पहुंच चुकीं हैं. अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा एलिजाबेथ और अमेरिकी मूल के वामसी गडिराजू की शाही शादी में परफॉर्म करने वह उदयपुर पहुंचीं हैं.

जेनिफर लोपेज का एयरपोर्ट से वीडियो सामने आया है. जिसमें वो एकदम अलग अंदाज में नजर आ रही हैं. यह शादी समारोह 21 नवंबर से शुरू हुआ है और यह समारोह 24 नवंबर तक चलेगा.

जेनिफर का वीडियो हुआ वायरल

कई दिनों तक चलने वाला यह इवेंट पहले ही एक शानदार इवेंट बन चुका है. जिसने इंटरनेशनल लेवल पर ध्यान खींचा है और परफॉर्मर्स और मेहमानों की एक स्टार-स्टडेड लिस्ट भी आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जेनिफर एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय देखने वालों को हाथ हिलाते और फ्लाइंग किस करते हुए दिख रही हैं.

दूसरी बार जेनिफर पहुंचीं उदयपुर

उदयपुर में जेनिफर लोपेज की यह पहली परफॉर्मेंस नहीं है. सिंगर ने इससे पहले 2015 में संजय हिंदुजा और अनु महतानी की शादी में परफॉर्म करके सुर्खियां बटोरी थीं. अब उनके फैंस और मेहमान बेसब्री से उनके स्टेज परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि जेनिफर के साथ जस्टिन बीबर के भी परफॉर्म करने की उम्मीद है.

ट्रंप के बेटे भी शादी में थिरके

हॉलीवुड सिंगर जेनिफर के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शादी में शिरकत करने पहुंचे. इस रॉयल वेडिंग से डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वह रणवीर सिंह और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वह बॉलीवुड गाने 'झुमका गिरा रे' पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जमकर थिरके.

बॉलीवुड सेलेब्स ने भी मचाया धमाल

हॉलीवुड स्टार्स के अलावा इस शाही शादी में बॉलीवुड ने भी सेलिब्रेशन में अपनी एनर्जी दिखाई. जिसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, जान्हवी कपूर, वरुण धवन, कृति सनोन और जैकलीन फर्नांडीज़ ने हाई-एनर्जी स्टेज एक्ट किए. डच DJ टिस्टो ने भी परफॉर्म किया, जिससे शाम एक पूरे म्यूज़िक फेस्टिवल में बदल गई.

