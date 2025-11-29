टली पलाश-स्मृति की शादी, जेमिमा ने छोड़ा WBBL, सुनील शेट्टी बोले- दिल भर आया...

सुनील शेट्टी उन एक्टर्स में शुमार हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्हें उनके आसपास हो रही घटनाओं के बारे में भी पूरी जानकारी रहती है. अब उन्होंने भारतीय क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स और उनकी दोस्त स्मृति मंधाना के लिए दिल छू लेने वाली पोस्ट शेयर की है. आइए जानते हैं कि सुनील शेट्टी ने जेमिमा और स्मृति मंधाना के लिए क्या कहा है.

भारतीय क्रिकेटर्स के लिए सुनील शेट्टी की पोस्ट

स्मृति मंधाना इन दिनों लाइफ के मुश्किल फेज से गुजर रही हैं. स्मृति, पलाश मुच्छल से शादी करने वाली थीं, लेकिन शादी से पहले उनके पिता बीमार पड़ गए. पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अपनी शादी टालनी पड़ी. शुक्रवार को सुनील ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक अखबार की कटिंग शेयर की. हेडलाइन थी, जेमिमा ने WBBL से हटने का फैसला किया मंधाना के साथ रहने के लिए.

सुनील शेट्टी ने कटिंग के साथ एक भावुक नोट लिखा, सुबह-सुबह ये आर्टिकल देखा और दिल भर आया. जेमिमा का WBBL छोड़कर स्मृति के पास जाना. कोई बड़ा बयान नहीं, बस चुपचाप साथ निभाना है. यही असली टीममेट्स करते हैं. सीधा, सादा, सच्चा.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टली

23 नवंबर को क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुचछल की शादी अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई, क्योंकि शादी से कुछ घंटे पहले स्मृति के पिता बीमार हो गए. जल्द ही पलाश के मुंबई में अस्पताल में भर्ती होने की खबरें भी सोशल मीडिया पर फैल गई थीं. स्मृति ने प्री-वेडिंग की सारी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया से हटा लीं.

पलाश की मां का कहना है कि जल्द ही शादी की नई तारीख का ऐलान होगा. पलाश और स्मृति के पिता पहले से ठीक हो रहे हैं. इस बीच पलाश को लेकर कई अफवाहें भी उड़ीं, लेकिन अब तक दोनों की ओर से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है.

