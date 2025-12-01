'वो अपनी राय खुलकर नहीं रखते...', बिग बी से कितनी अलग है पर्सनैलिटी? जया बच्चन ने दिया जवाब

जया बच्चन अपने बेबाक अंदाज के लिए फेमस हैं. हाल ही में उन्होंने एक इवेंट में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पैपराजी संग अपने रिश्ते, नातिन नव्या नंदा की शादी के अलावा अमिताभ बच्चन की खूबियों पर बात की. उन्होंने बताया कि बिग बी का व्यक्तित्व उनसे बिल्कुल अलग है﻿. शायद इसी वजह से एक्टर से उन्होंने शादी की थी.

पति की तारीफ में क्या बोलीं जया?

जया बच्चन के मुताबिक, अमिताभ बच्चन अपनी राय खुलकर नहीं रखते﻿. वो अपनी बात खुद तक ही सीमित रखते हैं. वो सही तरीके से अपनी बात कहने पर तरजीह देते हैं, जबकि वो खुद ऐसा नहीं करती हैं. जया ने माना कि वो अपनी बातों को खुलकर सबके सामने रखती हैं.

उन्होंने अमिताभ के बारे में कहा- मुझे उनकी सबसे अच्छी बात उनका अनुशासन में रहना लगता है. मैं खुद भी अनुशासन में रहना पसंद करती हूं. मैं एक बहुत सख्त मां हूं. अमिताभ ज्यादा बोलते नहीं हैं. वे अपनी राय को उतना खुलकर नहीं रखते जितना कि मैं रखती हूं. लेकिन वो जानते हैं कैसे सही समय पर, सही तरीके से अपनी बात रखनी है. ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर पाती.﻿ यही फर्क है. उनकी यही पर्सनैलिटी है. शायद इसी वजह से मैंने उनसे शादी की.

इसके बाद जया ने मजाक में कहा, सोचिए अगर मैंने किसी अपने जैसी व्यक्तित्व वाले इंसान से शादी की होती तो क्या होता? शायद ऐसे हालातों में वो वृंदावन में होते और मैं कहीं और. अमिताभ और जया ने 3 जून 1973 को शादी की थी. इसी साल जून में उन्होंने अपनी 52वीं शादी की सालगिरह मनाई. दोनों की जोड़ी ऑनस्क्रीन हिट रही है. उन्होंने कई सुपरहिट मूवीज में काम किया है. इनमें सिलसिला, जंजीर, अभिमान, शोले, कभी खुशी कभी गम शामिल हैं.

पैप्स पर भड़कीं जया

इवेंट में जया ने पैप्स पर निशाना साधा. वो कहती हैं- मीडिया के साथ मेरा रिश्ता शानदार है. मैं मीडिया का प्रोडक्ट हूं. लेकिन मेरा रिश्ता पैप्स के साथ जीरो है. ये लोग कौन हैं? क्या उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है? आप उन्हें मीडिया कहते हैं. मैं मीडिया से आई हूं. मेरे पिता जर्नलिस्ट थे. ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में इज्जत है. लेकिन ये जो बाहर खड़े हैं टाइट पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर, उन्हें लगता है क्योंकि उनके पास मोबाइल है तो वो आपकी फोटो ले सकते हैं. कैसे कमेंट्स वो पास करते हैं. ये कैसे लोग हैं? कहां से आते हैं? इनकी क्या एजुकेशन है? क्या बैकग्राउंड है?

