'मानों अभिषेक की बॉडी है', जब डेथ सीन के लिए जया बच्चन से बोला था डायरेक्टर, घबराईं एक्ट्रेस

एक्टर अभिषेक बच्चन, अपनी मां जया बच्चन को अपनी ताकत बताते हैं. सीनियर एक्ट्रेस जया बच्चन को बेटे अभिषेक मजबूत पारिवारिक मूल्यों को उन्हें सिखाने का श्रेय देते आए हैं. हाल ही के एक इंटरव्यू में, अभिषेक ने याद किया कि कैसे जया एक बार अपनी फिल्म की शूटिंग से परेशान होकर घर लौटी थीं. इसका कारण उनसे डायरेक्टर की एक सीन को लेकर डिमांड थी. सीन के लिए डायरेक्टर ने जया को अपने बच्चे के मरने की कल्पना करने को कहा था.

अभिषेक ने याद किया किस्सा

ई टाइम्स के साथ बातचीत में अभिषेक ने उस घटना को याद किया जब उन्होंने अपनी मां जया को शूटिंग के बाद गहरे तनाव में देखा था. उन्होंने यह किस्सा शेयर किया, जब वे उस भावनात्मक बोझ के बारे में बात कर रहे थे जो एक्टर किसी किरदार में डूबते समय महसूस करते हैं. अभिषेक ने बताया कि कई सालों तक कैमरे से दूर रहने के बाद, जया बच्चन, 1990 के दशक में गोविंद निहालानी की फिल्म 'हजार चौरासी की मां' के साथ पर्दे वापस आई थीं. उस समय अभिषेक एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे. उन्हें साफ-साफ याद है कि उनकी मां उस अनुभव से हिली हुई घर लौटी थीं.

घर लौटने पर जया बच्चन बहुत परेशान दिख रही थीं, तो अभिषेक ने उनसे पूछा कि क्या हुआ. जया ने कहा, 'मुझे एक सीन करना था जिसमें मुझे अपने बेटे की लाश की पहचान करनी थी. मैं इसे समझ नहीं पाई.' अभिषेक ने बताया कि गोविंद निहालानी ने उनकी मां को उस सीन के लिए एक खास निर्देश दिया था. उन्होंने कहा था कि वे कल्पना करें कि वहां अभिषेक की ही लाश पड़ी है.

अभिषेक ने आगे कहा, 'यह बहुत कठोर लगता है, लेकिन एक्टर्स को ऐसी ही चीजें सहनी पड़ती हैं. भले ही उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता, तब भी मां यही कल्पना करतीं ताकि वह इमोशन असली लगे. आप अपने निजी अनुभवों को अपने काम में लाते हैं.' अभिषेक ने यह भी कहा कि एक एक्टर की परफॉरमेंस मुख्य रूप से निर्देशक पर निर्भर करती है और एक्टर सिर्फ कठपुतलियां होते हैं.

प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभिषेक बच्चन को पिछली बार जी5 की फिल्म 'कालिधर लापता' में देखा गया था. इसमें उनके साथ निमरत कौर और दैविक बघेला नजर आए थे. फिलहाल वह डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' की शूटिंग में व्यस्त हैं. फिल्म में शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान लीड रोल निभा रहे हैं. यह एक्शन ड्रामा फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

