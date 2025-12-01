scorecardresearch
 
'शादी सबसे बड़ी गलती, अमिताभ कह सकते हैं', क्यों बोलीं जया बच्चन, बताया कब हुआ पहला प्यार

जया ने अमिताभ और अपनी शादी को लेकर चौंकाने वाली बातें कही हैं. उन्होंने बताया कि सालों तक कपल ने अपनी शादी को रजिस्टर ही नहीं कराया था. वो गैर-कानूनी तरीके से साथ रह रहे थे. वहीं बताया कि हो सकता है अमिताभ कहें कि शादी करना उनकी बड़ी गलती थी. इसलिए वो कभी पूछती नहीं.

Jaya Bachchan and Amitabh Bachchan.
जया बच्चन बेझिझक अपनी बात कहती हैं और खुलकर अपने विचार रखती हैं. हाल ही में उन्होंने आज के दौर में शादी के बंधन पर विश्वास की बात की. इसी के साथ उन्होंने अमिताभ बच्चन संग अपने रिश्ते को लेकर भी कहा कि उन्होंने बहुत सालों बाद इसे रजिस्टर कराया था. वो लंबे वक्त तक गैर-कानूनी तौर पर साथ रहे थे. वहीं जया के मुताबिक अमिताभ कह सकते हैं कि उनका उनसे शादी करना सबसे बड़ी गलती थी.  

लीगल नहीं थी जया-अमिताभ की शादी!

जया ने बताया कि वो शादी के बंधन को पुराना मानती हैं. उनके मुताबिक आज के समय में शादी जरूरी नहीं है. रिश्ता खास हो तो वैसे भी साथ रहा जा सकता है. 
 
मोजो स्टोरी से बातचीत में जया ने माना कि शादी की कानूनी मान्यता किसी रिश्ते को डिफाइन नहीं करती. इसी पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “शादी तो लड्डू है- खाओ तो मुश्किल, न खाओ तो मुश्किल. जिंदगी का मजा लो. आपको इसे (पेन और पेपर की ओर इशारा करते हुए) जरूरी नहीं बनाना चाहिए. पुराने समय में तो हमने कोई रजिस्टर भी नहीं साइन किया था. बाद में पता चला कि साइन करना होता है, तो पता नहीं कितने सालों बाद जाकर रजिस्टर पर साइन किया. इसका मतलब हम तो गैरकानूनी तरीके से रह रहे थे.”

अमिताभ के लिए शादी गलती?

जब पूछा गया कि क्या अमिताभ बच्चन भी शादी पर ऐसे ही विचार रखते हैं, जया ने कहा, “मैंने उनसे कभी पूछा नहीं. वो ये भी कह सकते हैं कि ‘ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी.’ लेकिन मैं ये सुनना नहीं चाहती.”

जया ने माना कि हालांकि आज उनके शादी को लेकर विचार बदल चुके हैं, लेकिन वो अमिताभ को पहली नजर में ही पसंद करने लगी थीं. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें याद है कि वो कब प्रेम में पड़ीं, तो उन्होंने मजाक में कहा, “आपको पुरानी चिंगारी क्यों कुरेदनी है? मैं पिछले 52 सालों से उसी आदमी से शादी करके साथ रह रही हूं. इससे ज्यादा प्यार मैं कर ही नहीं सकती.” उन्होंने आगे जोड़ा, “ये सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि मैं कह रही हूं कि शादी मत करो लेकिन ये पहली नजर का प्यार था.”

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को 52 साल हो चुके हैं. दोनों पहली बार हृषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी के सेट पर मिले थे. जहां जया को पहली नजर में प्यार हो गया था, वहीं अमिताभ बच्चन को उनसे प्यार एक नजर (1972) की शूटिंग के दौरान हुआ. दोनों ने 1973 में शादी की और उनके दो बच्चे हैं- अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन.

