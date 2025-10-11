अमिताभ बच्चन का ये गाना देख जया बच्चन को आया था गुस्सा, जमकर लगाई थी डांट

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं. अपने 6 दशक लंबे करियर में अमिताभ ने कई बढ़िया फिल्मों में काम किया है. इन दिनों वो क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' को होस्ट कर रहे हैं. शो के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि जब पत्नी जया बच्चन ने उन्हें 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है' गाने पर परफॉर्म करते देखा तो क्या रिएक्शन दिया था.

हाल ही में केबीसी पर एक्टर फरहान अख्तर और उनके पिता गीतकार जावेद अख्तर मेहमान बनकर आए थे. उन्होंने बिग बी से पूछा कि उनकी पत्नी को उनकी कौन-सी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है. अमिताभ ने कहा कि जया एकदम स्ट्रेटफॉरवर्ड इंसान हैं. जो भी बात उन्हें ठीक नहीं लगती वो सीधे कह देती हैं. उन्होंने कहा, 'कहानी हो, हीरोइन हो, या कोई फिल्म, अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आया, तो वो तुरंत बोल देती हैं.'

गुस्सा हो गई थीं जया बच्चन

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उस वाकये को याद किया जब जया बच्चन ने थिएटर में पहली बार 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है' गाने को देखा था. वह बहुत गुस्सा हुई थीं. इसके बाद जब अमिताभ अवॉर्ड शो में इसे परफॉर्म करते तब लड़कियां उन्हें स्टेज पर Kiss करती थीं, तो जया बच्चन उनके गाल से लिपस्टिक के निशान पोंछ देती थीं.

बिग बी ने बताया, 'गाने की शूटिंग के दौरान मैंने सोचा कि मुझे उन सब औरतों की तरह कपड़े पहनने चाहिए, जिनका मैं गाने में जिक्र कर रहा हूं. छोटी, मोटी, नाटी, लंबी. जब फिल्म में ये गाना आया, देवी जी (जया बच्चन) उठकर बाहर चली गईं. उन्हें गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और मुझे बहुत डां. उन्होंने कहा था कि तुम ऐसा गाना कैसे कर सकते हो?'

गाल से लिपस्टिक पोंछती थीं जया

उन्होंने आगे कहा, 'कट टू 15 साल बाद जब मैं ये गाना अवॉर्ड फंक्शनों में परफॉर्म करता था, तो हम उस गाने के मुताबिक महिलाओं को बुलाते थे, जो जैसी थीं, वैसी ही. वो स्टेज पर आतीं, मेरे साथ डांस करतीं, कुछ गले लगतीं, कुछ Kiss करतीं. जब छोटी वाली लाइन आती थी, तो मैंने कहा, किसी को मत बुलाओ मेरे पास एक पहले से है. मैं उन्हें (जया को) गोद में उठा लेता था और लाइन गाता था कि गोद में उठा लो, बच्चे का क्या काम है. माइक वहीं था. तो मैंने सोचा था कि वो भी कुछ लाइन जोड़ेंगी, लेकिन वो तो मेरे गाल से लिपस्टिक के निशान पोंछने में बिजी थीं. हर बीवी ऐसी ही होती है.'

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पहली मुलाकात डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की 1971 में आई फिल्म 'गुड्डी' के सेट पर हुई थी. उन्होंने 3 जून 1973 को शादी की थी और आज भी उनका रिश्ता उतना ही मजबूत है. अमिताभ और जया बच्चन के दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी श्वेता बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन. अमिताभ को जल्द फिल्म 'कल्कि 2' में देखा जाएगा.

