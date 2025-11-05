तलाक की कगार पर माही की शादी, पति-बच्चों को छोड़ काम पर लौटीं, 9 साल बाद कर रहीं टीवी पर वापसी

टीवी कपल माही विज और जय भानुशाली सुर्खियों में बने हुए हैं. कई दिनों से खबर आ रही है कि दोनों की 14 साल की शादी टूट रही हैं. अफवाहें है कि वे तलाक लेने जा रहे हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कपल इस साल की शुरुआत से अलग-अलग रह रहा है. उनके दोस्तों और करीबियों ने भी उनके अलगाव की बात कही है. लेकिन जय और माही ने आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान नहीं किया है.

काम पर माही विज ने की वापसी

कुछ वक्त पहले ही माही विज ने तलाक फाइनल होने की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था. अपने व्लॉग में उन्होंने जय भानुशाली से 5 करोड़ रुपये की एलिमनी मांगने की रिपोर्ट्स को भी सिरे से खारिज किया. तलाक की अफवाहों के बीच माही ने 9 साल के ब्रेक के बाद टीवी पर वापसी का ऐलान किया है. अपने लेटेस्ट व्लॉग में माही विज ने कलर्स टीवी के शो 'सहर होने को है' के लिए शूटिंग शुरू करने की बात कही. उन्होंने जय द्वारा जापान की हालिया यात्रा से लाया गया तोहफा भी दिखाया. माही ने कहा, 'ये पहला दिन है और मैं फिर से शूटिंग करने को बहुत उत्साहित हूं. मुझे लगता है कि जब मुझे काम की जरूरत थी तब मुझे काम मिला, मैं खुद सेट पर वापस आना चाहती थीं. इंतजार खत्म हुआ. आपको नकुषा वापस आ गई है.'

Advertisement

माही ने शो के सेट से झलकियां भी दिखाईं और बताया कि वे एक टीनएजर की मां की भूमिका निभाएंगी. उन्होंने कहा, 'हम लखनऊ में छूटे हुए सीन का बैकलॉग पूरा करने जा रहे हैं. आज हम कुछ पैचवर्क करेंगे. मुझे पहले से ही अपने बच्चों को छोड़कर आने का गिल्ट महसूस हो रहा है. जब मुझे पहले शो मिला था, मैंने मना कर दिया था. मैं एक टीनएजर की मां की भूमिका निभाने को तैयार नहीं थी. जब मैं टीवी पर वापस आना चाहती थी, तब मुझे कोई ऑफर नहीं मिल रहा था. मैं इंस्टाग्राम से अच्छी कमाई कर रही थी, लेकिन मुझे फिर से एक्टिंग करनी थी.' बाद में माही ने खुलासा किया कि जय भानुशाली जापान से उनके लिए क्रिश्चियन डियोर की लिपस्टिक लाए हैं.

पिछले हफ्ते कई रिपोर्ट्स आईं कि जय और माही का तलाक फाइनल हो गया है. कुछ पोर्टल्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि माही ने जय से 5 करोड़ रुपये एलिमनी के रूप में मांगे हैन. इसके बारे में माही ने अपने व्लॉग में कहा, 'मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि इससे पहले कि ये गंदा हो जाए, बेहतर है कि बोल दूं. मैं पढ़ रही हूं कि मेरे तलाक के कागजात साइन हो गए हैं. कृपया मुझे कागजात दिखाएं. जब तक हम कुछ न कहें, किसी को हमारे निजी जीवन में दखल देने का हक नहीं है. भले ही हम पब्लिक फिगर हैं, हम आपको उतना ही बताएंगे जितना हम चाहते हैं. मेरे घर में एक बीमार मां है, तीन बच्चे हैं, और उनमें से दो समझते हैं कि क्या हो रहा है. मेरी बेटी खुशी ने रिपोर्ट्स पढ़कर मुझे मैसेज किया. स्कूल में उन्हें इस बारे में सवाल किए जाएंगे, इसलिए हमारे निजी स्पेस में न आएं. मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और ये सब उनके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है.'

Advertisement

माही ने एलिमनी की अफवाहों पर भी पलटवार किया और कहा, 'एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मैंने 5 करोड़ रुपये एलिमनी मांगी है. ये आपको किसने बताया? मुझे समझ नहीं आता कि एलिमनी क्या होता है. मेरे अनुसार, जब एक पुरुष कड़ी मेहनत करता है, तो अलग होने पर किसी महिला को उस पैसे का हक नहीं होता. एक महिला के रूप में मैं हमेशा सोचती रही हूं कि महिलाएं गुजारा भत्ता क्यों मांगती हैं, अगर पार्टनर प्यार से आपका ख्याल रखना चाहता है, या जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है उनके लिए ये ठीक है. लेकिन अगर आप कमाने में सक्षम हैं, तो वो कीजिए. जब आप अलग होते हैं, तो अपने लिए कमाइए. मेरा मानना है कि लड़कियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए. जब तक मैं खुद आप लोगों को न बताऊं, कृपया किसी भी खबर पर विश्वास न करें. कृपया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. जय मेरा परिवार है, हमेशा रहेगा, वो मेरे बच्चे का शानदार पिता है, और एक शानदार इंसान है.'

जय और माही की शादी 2011 में हुई थी, और 2017 में उन्होंने दो फोस्टर बच्चों, खुशी और राजवीर की जिम्मेदारी ली. 2019 में जय और माही की बेटी तारा का जन्म हुआ. अपने लेटेस्ट शो में माही पार्थ समथान और रिशिता राठौर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आएंगी.

---- समाप्त ----