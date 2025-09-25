scorecardresearch
 

Emmy Awards: दिलजीत दोसांझ Emmy के लिए नॉमिनेट, 'चमकीला' भी लिस्ट में

एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ को फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन मिला है. जो वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

एमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए दिलजीत दोसांझ (Photo: Netflix)
इंटरनेशनल एमी अवार्डस के लिए नॉमिनेशन का ऐलान हो गया है. एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन हासिल किया है. ये नॉमिनेशन उन्हें उनकी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म चमकीला के लिए मिला है. इस फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया था. 

बता दें कि फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ के अलावा परिणीति चोपड़ा भी नजर आईं थीं. इस फिल्म में पंजाब के फेमस सिंगर चमकीला की लाइफ, संघर्ष और उनकी हत्या की कहानी को दिखाया गया था. इसके अलावा फिल्म में ए आर रहमान ने म्यूजिक दिया था.

दिलजीत दोसांझ ने क्या कहा?
वहीं एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन की जानकारी फैंस के साश शेयर की. उन्होंने अपने स्टोरी में लिखा, 'यह सब आपकी वजह से है, इम्तियाज सर.' बता दें कि विनर्स की अनाउंसमेंट 24 नवंबर को न्यूयॉर्क में होने वाले 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स इवेंट में की जाएगी.

फिल्म चमकीला को भी नॉमिनेशन
वहीं भारत का दूसरा नॉमिनेशन भी फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए मिला है. टीवी फिल्म श्रेणी में चमकीला ने जगह बनाई है.  इस तरह दिलजीत दोसांझ और उनल की फिल्म ने बड़ी उपलब्धि है.

अमर सिंह चमकीला कौन थे?
21 जुलाई 1960 को जन्मे अमर सिंह चमकीला को बचपन से ही गाने का शौक था. उन्होंने एक कपड़ा मिल में काम किया और इस दौरान गाने भी लिखे. उन्होंने कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था और 1980 में "ताकुए ते ताकुआ" गाने से उन्हें फेम मिला. पंजाब में वह चमकीला के नाम से फेमस हुए. 

इन फिल्मों में नजर आएंगे दिलजीत
वहीं दिलजीत हाल ही में 'सरदार जी 3' में नजर आए थे. हालांकि ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हुई थी. क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी. इसके अलावा एक्टर की अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर' रिलीज को तैयार है. माना जा रहा है कि फिल्म अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी. वहीं एक्टर इम्तियाज अली के साथ एक पीरियड ड्रामा में काम करते नजर आएंगे. जिसका टाइटल अभी सामने नहीं आया है.

