International Emmy Awards 2025: दिलजीत दोसांझ को नहीं मिला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड, अमर सिंह चमकीला भी चूकी, देखें विनर्स लिस्ट

53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में फिल्म अमर सिंह चमकीला को कोई अवॉर्ड नहीं मिला. दिलजीत को बेस्ट एक्टर और फिल्म को बेस्ट TV मिनी मूवी/मिनी सीरीज में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन दोनों कैटेगरी में जीत नहीं मिली. देखें पूरी विनर्स लिस्ट...

एमी अवॉर्ड्स में 'अमर सिंह चमकीला' को नहीं मिला अवॉर्ड (Photo: X @ NetflixIndia)
एमी अवॉर्ड्स में 'अमर सिंह चमकीला' को नहीं मिला अवॉर्ड (Photo: X @ NetflixIndia)

53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 का शानदार आगाज मंगलवार को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ. विनर्स की पूरी लिस्ट रिवील हो गई है. यहां भारत के हाथ थोड़ी निराशा लगी है. दिलजीत दोसांझ की बायोग्राफिल ड्रामा 'अमर सिंह चमकीला' एक भी अवॉर्ड नहीं जीत पाई है. दिलजीत को बेस्ट एक्टर और फिल्म को बेस्ट TV मिनी मूवी/मिनी सीरीज कैटिगरी में नॉमिनेट किया गया था. दोनों ही कैटिगरी में अवॉर्ड जीतने से ये फिल्म चूक गई है.

एमी अवॉर्ड जीतने से चूके दिलजीत
दिलजीत के बजाय बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड Oriol Pla को फिल्म 'आई, एडिक्ट' के लिए मिला है. वहीं बेस्ट TV मूवी/मिनी सीरीज कैटिगरी में लॉस्ट बॉयज एंड फेयरीज ने जीत हासिल की है. बेस्ट परफॉर्मेंस कैटिगरी में दिलजीत के साथ डेविड मिशेल (लुडविग), Oriol Pla (आई, एडिक्ट) और Diego Vasquez (वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड) नॉमिनेटेड थे. अमर सिंह चमकीला फिल्म के एमी अवॉर्ड्स में चूकने से भारतीय फैंस निराश हैं. उन्हें मूवी की जीत पर भरोसा था क्योंकि इसे ग्लोबल लेवल पर भी काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. 

क्या बोले इम्तियाज अली?
एमी वर्ल्ड टेलीविजन फेस्टिवल के दौरान एक पैनल में बोलते हुए इम्तियाज अली ने कहा- मेरे लिए ये फिल्म एक कलाकार और उसकी कला के बीच की लव स्टोरी थी. एक गायक और उसकी परफॉर्मेंस का रिश्ता प्रेमियों की तरह होता है. एक समय ऐसा आता है जब आप इसे पैसे, शोहरत या चमक-दमक के लिए नहीं, बल्कि उस कला के प्यार में करते हैं. ये एक ऐसा जुनून होता है जो तर्क से परे जाकर दर्शकों से जुड़ने की कोशिश करता है. इसी भाव पर मैंने अमर सिंह चमकीला﻿ के कैरेक्टर को गढ़ा.

इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पंजाबी लोक-गायक अमर सिंह चमकीला﻿ की जिंदगी पर बेस्ड है. चमकीला को पंजाब के एल्विस के नाम से भी बुलाया जाता था. दिलजीत और परिणीति चोपड़ा लीड रोल में थे. ये फिल्म पिछले साल अप्रैल में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. फिल्म को क्रिटिक्स ने खूब सराहा था. चमकीला के गाने उस दौर में लोगों के बीच जितने पॉपुलर थे, उतना ही विवाद इनपर हुआ था. सिंगर के गानों को अश्लील का टैग दिया गया था. 8 मार्च 1988 को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई थी.

देखें विनर्स की पूरी लिस्ट...
बेस्ट एक्ट्रेस: ​​एना मैक्सवेल मार्टिन (अनटिल आई किल यू)
बेस्ट किड्स: एनिमेशन: ब्लूई
इंटरनेशनल एमी फॉर किड्स: लाइव-एक्शन: फॉलन
इंटरनेशनल एमी कॉमेडी: 'लुडविग'
बेस्ट एक्टर: ओरिओल प्ला [आई, एडिक्ट]
इंटरनेशनल एमी फॉर डॉक्यूमेंट्री: हेल जम्पर
इंटरनेशनल एमी फॉर टेलीनोवेला: द गुड एंड द बैड
इंटरनेशनल एमी फॉर ड्रामा सीरीज: राइवल्स
आर्ट्स प्रोग्रामिंग अवॉर्ड: रयुइची साकामोटो: लास्ट डेज़
बेस्ट शॉर्ट-फॉर्म सीरीज: 'ला मेडिएट्रिस' (द मेडिएटर)
करंट अफेयर्स फॉर एमीज: 'डिस्पैचेस: किल ज़ोन: इनसाइड गाज़ा'
बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री: इट्स ऑल ओवर: द किस दैट चेंज्ड द स्पैनिश फुटबॉल'
इंटरनेशनल एमी फॉर न्यूज: 'गाजा, सर्च फॉर लाइफ'
बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज: लॉस्ट बॉयज़ एंड फेयरीज
बेस्ट नॉन-स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट: शाओलिन इन हीरोज: डेनमार्क

---- समाप्त ----
