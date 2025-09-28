Film Wrap: मां बनेगी 'इंडियन आइडल' की सिंगर, दुर्गा पूजा पंडाल में इमोशनल हुईं रानी-काजोल

हर रोज एंटरटेनमेंट की ताजा अपडेट्स लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर हैं. संडे का दिन बॉलीवुड और टीवी की दुनिया के लिए काफी रोमांचक रहा. रियलिटी शो इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट सायली कांबले मां बनने वाली हैं. उन्होंने अपने पति संग इंस्टाग्राम पर कुछ प्यारी फोटोज शेयर की जिसमें वो अपना बेबी बंप थामे दिखाई दी. वहीं मुखर्जी सिस्टर्स काजोल और रानी दुर्गा पूजा पंडाल में साथ दिखीं जहां दोनों इमोशनल भी हो गईं.

बेडौल शरीर, अजीबो-गरीब ड्रेस पहनकर इतराई 32 साल की एक्ट्रेस, यूजर्स बोले- शर्मनाक

बिग बॉस फेम अर्शी खान एक इवेंट में नजर आईं जहां उनके बेडौल शरीर का ट्रोल्स ने मजाक उड़ाया. अर्शी जिस ड्रेस में आई थीं उसमें अनकंफर्टेबल भी दिखीं.

पवन सिंह के बाद 'राइज एंड फॉल' में हुई मनीषा रानी की एंट्री, एक्ट्रेस ने आते ही पलटा पूरा गेम

बिहार की मनीषा रानी 'राइज एंड फॉल' में आ चुकी हैं जहां आते ही उन्होंने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया है. मनीषा पेंट हाउस और बेसमेंट के प्लेयर्स के लिए पूरा गेम पलटने वाली हैं.

43 की उम्र-एक बच्चे की मां, बिकिनी में छाई एक्ट्रेस, पूल में दिए किलर पोज

एक्ट्रेस श्रिया सरन ने बिकिनी में कुछ किलर पोज देते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर की हैं जिसे देखकर फैंस हैरान हैं. वो एक्ट्रेस की खूबसूरती पर अपना दिल हार रहे हैं

बिग बॉस में फरहाना के थप्पड़कांड पर शहबाज की टीम का स्टेटमेंट, सलमान खान ने भी कही ये बात

बिग बॉस के घर में फरहाना ने शहबाज बदेशा को थप्पड़ मार दिया था. जिसपर सलमान ने एक्ट्रेस को फटकार लगाई. उन्होंने फरहाना से कहा कि उनका थप्पड़ काफी जोर का था.

एक्सीडेंट के बाद पंजाबी सिंगर की हालत गंभीर, अस्पताल पहुंचे CM मान, जाना हाल

पंजाबी सिंगर राजवीर जवांदा की हालत काफी गंभीर है. एक्सीडेंट के बाद वो पिछले 24 घंटे से वेंटिलेटर पर हैं. ऐसे में सिंगर का हालचाल लेने पंजाब के सीएम हॉस्पिटल पहुंचे.

