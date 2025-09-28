बिग बॉस में फरहाना के थप्पड़कांड पर शहबाज की टीम का स्टेटमेंट, सलमान खान ने भी कही ये बात

टीवी का रियलिटी शो बिग बॉस इन दिनों काफी सुर्खियों में है. शो के कंटेस्टेंट्स ऑडियंस को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे है. हर दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े को मिल रहे है. बीते दिन यानी शनिवार को हुए 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई. जिसमें एक नाम घर की नई कैप्टन फरहाना भट्ट का भी था.

दरअसल बीते दिनों फरहाना भट्ट ने शो के कंटेस्टेंट शहबाज बदेशा को थप्पड़ मार दिया था. इस बात पर जहां कुछ घरवाले एक दम शॉक्ड हुए तो वहीं शहबाज ने इसे हंसकर हल्के में टाल दिया. इस बात की चर्चा न सिर्फ वीकेंड का वार पर सलमान ने की बल्कि शहबाज की टीम ने भी इस पर रिएक्शन दिया है.

यहां देखिए थप्पड़कांड का वीडियो

शहबाज की टीम ने क्या कहा?

शहबाज बदेशा की टीम ने सोशल मीडिया पर फरहाना भट्ट के थप्पड़ कांड पर स्टेटमेंट जारी किया. इस पोस्ट में फरहाना भट्ट को चेतवानी देते हुए लिखा गया, 'सिर्फ इसलिए कि शहबाज औरत की इज्जत करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है मतलब ये नहीं कि वो स्टैंड नहीं ले सकता. चाहता तो बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता था, पर उसने समझदारी दिखाई और दोस्ती निभाई. वो सच्चा दोस्त है, उसे कभी भी हल्के में मत लेगा.'

सलमान ने क्या कहा?

वहीं वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी कहा,' मैंने फरहाना को देखा था, आपने काफी जोर से मारा था. ये तो शहबाज ने इसका मुद्दा नहीं बनाया, उसने तुरंत मूव ऑन किया. अगर ये किसी और के साथ होता तो बड़ा मुद्दा बनता और आपको घर से बेघर होना पड़ता. लेकिन शहबाज ने दोस्ती के नाते आपको बचाया, वरना बुरा होता.'

शहबाज की वाइल्ड कार्ड एंट्री

बता दें कि शहबाज की वाइल्डकार्ड एंट्री बिग बॉस में हुई है. हालांकि वह प्रीमियर वाले दिन ही आने वाले थे लेकिन मृदुल तिवारी को ज्यादा वोट मिले, इस वजह से वो इसका हिस्सा नहीं बने. शहबाज की तारीफ हर वीकेंड का वार सलमान करते हुए नजर आते हैं, वहीं मृदुल को अक्सर अपना खेल बदलने के लिए एक्टर बोलते हैं.

