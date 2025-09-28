scorecardresearch
 

एक्सीडेंट के बाद पंजाबी सिंगर की हालत गंभीर, अस्पताल पहुंचे CM मान, जाना हाल

पंजाबी सिंगर राजवीर जवांदा रोड एक्सीडेंट में घायल होने के बाद काफी गंभीर स्थिति में हैं. वो लाइफ सपोर्ट सिस्टेम पर हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं. ऐसे में राजवीर की हेल्थ का अपडेट लेने पंजाब के सीएम भगवंत मान हॉस्पिटल पहुंचे.

सिंगर राजवीर जवांदा से मिलने पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान (Photo: Instagram @rajvirjawandaofficial, PTI)
शनिवार के दिन पंजाबी इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई. सिंगर राजवीर जवांदा एक रोड एक्सीडेंट में घायल हुए. उनकी हालत बेहद गंभीर है, वो फिलहाल हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं. राजवीर के एक्सीडेंट की खबर से फैंस दुखी हैं, मगर साथ ही उनके कलीग और चाहने वाले भी परेशान हैं.

कैसी है पंजाबी सिंगर राजवीर जवांदा की तबियत? 

राजवीर जवांदा करीब 24 घंटे से मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं. डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है. सिंगर को सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी. शनिवार के बाद रविवार यानी 28 सितंबर के दिन भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. इसकी जानकारी हॉस्पिटल प्रशासन ने दी है. उन्हें अभी तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. 

प्रशासन ने स्टेंटमेंट जारी करके कहा है, 'फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के न्यूरोसर्जरी और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की एक बहु-विषयक टीम सिंगर राजवीर की कड़ी निगरानी और मैनेजमेंट में लगी हुई है.' राजवीर के एक्सीडेंट की खबर से पूरी पंजाबी सिनेमा इंडस्ट्री हैरान-परेशान है. ऐसे में कई सारे बड़े पंजाबी सितारे उनका हाल पूछने हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं. वो सभी से राजवीर की जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं.

इसी कड़ी में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी राजवीर की हेल्थ अपडेट लेने फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचे जहां उन्होंने सिंगर की मां और पत्नी से भी मुलाकात की. भगवंत मान ने इस दौरान लोगों से अपील की कि वो राजवीर के हेल्थ से जुड़ी कोई भी झूठी खबर सोशल मीडिया पर ना शेयर करें. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राजवीर की हेल्थ के लिए उनके फैंस दुनियाभर से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सहित कई एक्सपर्ट डॉक्टरों से भी सलाह ली जा रही है.

राजवीर की हालत गंभीर, सपोर्ट में उतरी पंजाबी इंडस्ट्री

राजवीर जल्द से जल्द ठीक हों, इसलिए पूरी पंजाबी इंडस्ट्री उनके लिए प्रार्थना कर रही है. कई मशहूर पंजाबी आर्टिस्ट्स जैसे कंवर ग्रेवाल, गुरदास मान, बब्बू मान, दिलजीत दोसांझ, एमी विर्क लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो राजवीर के लिए प्रार्थना करें. सिंगर कंवर ग्रेवाल, एमी विर्क, सुरजीत भुल्लर और रंजीत बावा राजवीर को देखने हॉस्पिटल भी पहुंचे. 

एमी विर्क ने अपने इंस्टाग्राम पर राजवीर की फोटो डालकर उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की. संडे के दिन वो हॉस्पिटल पहुंचे जहां एमी ने राजवीर की हेल्थ अपडेट भी ली. सिंगर ने बताया कि राजवीर की हालत पहले से थोड़ी ठीक है. एक्सीडेंट के बाद से उनके लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है. एमी ने सभी लोगों से अपील की है कि राजवीर के लिए थोड़ी और प्रार्थना करें क्योंकि आगे आने वाला थोड़ा समय क्रिटिकल है. 

कैसे हुआ था राजवीर का एक्सीडेंट?

राजवीर का एक्सीडेंट शनिवार के दिन सोलान जिले के आसपास हुआ था. पुलिस का कहना है कि वो शिमला की तरफ अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे. उनका एक्सीडेंट बद्दी इलाके में हुआ जहां सिंगर अपनी बाइक पर कंट्रोल खो बैठे. उनकी हालत काफी गंभीर थी जब उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल, मोहाली लेकर आया गया. उन्हें सिर और रीढ़ की हट्टी में गंभीर चोट आई, मगर इसके साथ उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी हुआ. 

कौन हैं राजवीर जवांदा?

राजवीर जवांदा ने साल 2014 में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था. उनके फेम साल 2018 में आए गाने 'काले जवांदा दी' से बढ़ा. राजवीर लुधियाना के जगरांव के रहने वाले हैं. सिंगिंग के अलावा राजवीर कुछ पंजाबी फिल्मों में भी एक्टिंग कर चुके हैं. उन्होंने गिप्पी ग्रेवाल के साथ पंजाबी फिल्म 'सुबेदार जोगिंदर सिंह' में एक्टिंग की थी.

---- समाप्त ----
