Ind vs Pak Asia Cup 2022: केएल राहुल पहली बॉल पर हुए OUT, यूजर्स ने GF अथिया शेट्टी पर निकाला गुस्सा, बोले- शादी कैंसिल

एशिया कप 2022 में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्म करके पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया. भारत की जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है. हर कोई भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की वाहवाही कर रहा है. लेकिन भारत के मैच जीतने के बावजूद बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं. आइए बताते हैं क्या है वजह.

अथिया पर भड़के यूजर्स

दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में भारत की बॉलिंग यूनिट ने दमदार पारी खेली. लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाज शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल करते दिखे. टीम इंडिया के उप-कप्तान केएल राहुल अपनी पहली बॉल पर ही आउट हो गए और बिना खाता खोले चलते बने. यह टीम इंडिया की पारी की दूसरी बॉल ही थी.

केएल राहुल के पहली ही बॉल पर आउट होने का जिम्मेदार यूजर्स उनकी गर्लफ्रेंड अथिया शेट्टी को बता रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने अथिया शेट्टी को ट्रोल करते हुए फनी मीम शेयर किया, जिसमें लिखा था- सुनील शेट्टी- बॉल-पेंसिल. अथिया शेट्टी- पेंसिल...सुनील शेट्टी - तेरी शादी कैंसिल.

एक दूसरे यूजर ने लिखा- केएल राहुल का क्रिकेट करियर काफी हद तक अथिया शेट्टी के एक्टिंग करियर की तरह बनता जा रहा है.

KL Rahul's cricket career is becoming a lot like Athiya Shetty's acting career — Nimesh Advani (@NimeshReshamiya) August 28, 2022

यहां देखें यूजर्स क्या कह रहे हैं?

Sunil Shetty, Athiya Shetty and family after KL Rahul innings. pic.twitter.com/etbdEGctWJ — Sai Teja (@csaitheja) August 28, 2022

Athiya Shetty: dekho Kohli kaise khel raha hai pic.twitter.com/76f2va0Lz0 — Geethika (@ginalinetii) August 28, 2022

केएल राहुल और अथिया शेट्टी के रिश्ते की बात करें तो दोनों के रिलेशनशिप के खूब चर्चे हैं. अथिया और केएल राहुल बीते तीन सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों की शादी की खबरें भी चर्चा में बनी रहती हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो अथिया और केएल राहुल की शादी भी बिग फैट बॉलीवुड वेडिंग होने वाली है. सुनील शेट्टी और माणा शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी बॉयफ्रेंड केएल राहुल संग साल 2022 की सर्दियों तक शादी रचा सकती हैं.

केएल राहुल और अथिया हमेशा ही एक दूसरे के साथ नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर भी केएल राहुल और अथिया शेट्टी एक दूसरे पर प्यार लुटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. अब देखते हैं ये लव बर्ड कब शादी के बंधन में बंधता है.